Exhortan a la población a extremar precauciones durante bajas temperaturas

Derivado de los frentes fríos registrados en el país, en Cuernavaca, la Subsecretaría de Protección Civil (SPC) a cargo de Gonzalo Barquín Granados, se encuentra atenta ante cualquier emergencia y exhorta a la población a extremar precauciones durante esta temporada de bajas temperaturas.

Barquín Granados destacó que de acuerdo al pronóstico climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un nuevo frente frío el No. 5 se ubica en la parte central de California, EUA. y se acompaña de una nueva masa de aire frío que favorecerá el aumento de nublados con lluvias ligeras en la zona fronteriza del noroeste del país. Además, ocasionará lluvias de moderadas a fuertes en el sur de la nación.

Informó que en entidades como Estado de México, Guerrero, CDMX, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pueden presentar precipitaciones fuertes que se mantendrán el fin de semana.

El servidor público municipal, exhortó a la ciudadanía a llevar a cabo una serie de recomendaciones y medidas preventivas como la de extremar precauciones con el uso de anafres o calentones de combustión, ya que ello podría causar la muerte, si no se utilizan en lugares ventilados; asimismo invitó a no dejar automotores debajo de árboles, ni resguardarse en los mismos, limpiar azoteas y no dejar material u objetos que pudieran caer de las mismas.

El subsecretario de Protección Civil Municipal conminó a la población a tomar precauciones y proteger a niños, adultos mayores y mascotas para que se mantengan abrigados y con ello evitar enfermedades respiratorias, ante los cambios bruscos de temperatura.

Gonzalo Barquín Granados, aseveró que a través de sus cuerpos de emergencia se continúa brindando la atención necesaria a los cuernavacenses y ante cualquier contingencia pone a su disposición el número de emergencias 777 3121274.





