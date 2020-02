Exhortan a eliminar requisito para acreditar la supervivencia para jubilados del Cobaem

Eliminar el requisito de acreditar supervivencia para jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM), solicitó la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, al Titular de dicha institución; mediante documento en el cual señala que este requisito era una práctica que se exigía hasta 2017 por instituciones como el IMSS, la extinta SEDESOL y el ISSSTE, pero que fue definitivamente eliminada por las inconveniencias sociales, de salud y económicas, que representa para los jubilados, quienes además de ser adultos mayores, por razones naturales enfrentan problemas de movilidad por su estado de salud.

La Coordinadora Parlamentaria del Partido del Trabajo en la LIV Legislatura, detalló que en Morelos, los derechos y obligaciones de los jubilados se rigen por las disposiciones específicas de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en cuyas disposiciones no se encuentra como una obligación, el que los pensionados tengan que acudir a las oficinas o pagadurías de los centros donde trabajaron para acreditar el requisito de supervivencia, que lógicamente es sinónimo de mantenerse con vida o seguir existiendo.

Tania Valentina agrega en el documento de su exhorto, que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, garantizan el derecho al trabajo, y como una extensión de esto, el derecho a recibir una jubilación justa y digna, después de prestar servicios a las instituciones del Estado Mexicano.

Asimismo, recordó que el IMSS en su boletín de prensa No. 026/2017 informa que elimina comprobación de supervivencia para 274 mil jubilados y beneficiarios de ex trabajadores los cuales ya no tendrían que acudir a las instalaciones del Instituto para demostrar que están vivos ni a recoger su talón de pago; agrega que dicho talón de pago lo podrán obtener de forma digital por correo o descargarlo por internet desde su sitio.

Al respecto, la legisladora petista destacó que tratándose de una Institución de alto prestigio como lo es el COBAEM, en donde se fomenta la educación digital, sería deseable que sus procedimientos emigraran a la era digital en beneficio de sus estudiantes, maestros y desde luego, sus jubilados; de ahí que puedan ser muchas las estrategias que pudieran implementarse para sustituir el requisito administrativo de la supervivencia.