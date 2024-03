Exdiputado Marco 'N' permanecerá en prisión preventiva

Un juez determinó no otorgarle la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva al exdiputado local Marcos Zapotitla, quien se encuentra en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, vinculado a proceso por diversos delitos, entre ellos, violación y hostigamiento sexual.



De acuerdo con información recabada por El Sol de Cuernavaca, dicha audiencia se programó para el viernes 28 de marzo a las 10:00 horas, en días de asueto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en donde una vez más la defensa del exservidor público intentaría que su cliente saliera de prisión preventiva.

Local Marco Zapotitla deberá enfrentar la denuncia en su contra

Sin embargo, fuentes consultadas informaron que debido a los diferentes amparos que ha solicitado el propio Marcos ante la justicia federal, no se puede realizar el cambio de medida por una que le permita enfrentar sus procesos en libertad, ya que primero debe existir un fallo en los Tribunales Federales con respecto a estos recursos jurídicos.



De igual forma, se informó que cumplieron más de dos años de que se dictó la prisión preventiva oficiosa en contra del imputado, este ha alargado el proceso con el cambio de su defensa en más de 15 ocasiones.



Por su parte, el abogado de la víctima Gibran Haro se dijo extrañado de este llamado justo en el periodo vacacional del Poder Judicial. Además de que hizo público que el TSJ le advirtió que podrá ser apercibido con una multa de 5000 mil UMAs, es decir, cerca de medio millón de pesos de no acudir a dicha audiencia.



Cabe señalar, que esta resolución no fue dictada por el juez titular del caso, debido precisamente a este periodo de asueto.

¿Cuándo fue detenido Marcos 'N'?

El excongresista fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) en septiembre del año 2021 en el municipio de Cuernavaca, luego de que fue denunciado por una ex colaboradora por el delito de violación y desde entonces se encuentra en dicho penal.



Sumado a esto, el pasado 5 de marzo del 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) confirmó además que Marcos fue vinculado a proceso por otro delito, ahora por Hostigamiento Sexual, el cual habría cometido en contra de una de sus trabajadoras cuando era diputado del Congreso local.