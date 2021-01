Exasesor jurídico de Cuauhtémoc será candidato

Al hacer entrega de su solicitud como precandidato, Cipriano Sotelo Salgado destacó que se siente afortunado porque como hace mucho tiempo no ocurría, el PRI le da oportunidad a un ciudadano sin militancia de participar en las urnas. Aseguró que no buscará solamente competir sino ganar por el bien de Cuernavaca dado que la capital es una ciudad que merece una transformación total.

El doctor en derecho, reconoció que romper con viejos paradigmas no es fácil; por eso destacó la apertura que hoy el PRI tiene con perfiles ciudadanos.

Él cuernavacense de nacimiento, hizo énfasis que conoce a la perfección las necesidades de la ciudadanía que habita en la capital del estado. "Soy jurista destacado y empresario de la educación, le he apostado a mi ciudad toda mi vida y hoy quiero ser presidente municipal de Cuernavaca para dirigir su destino con eficiencia".

El abogado postulante manifestó un ya basta de tener una clase política decadente, que solo busca sus propios intereses personales, por ello advirtió que cambiará la forma de hacer política para renovar y reconstruir -junto cona sociedad- a la capital del estado.

Luego de firmar su solicitud, habló frente a quienes lo acompañaros y señaló que no ser un improvisado en la administración pública, tampoco desconoce los problemas que hay en Cuernavaca porque desde hace 53 años radica y reconoce cual son las prioridades de una ciudad que necesita una transformación inmediata para regresar a ser la Ciudad de la Eterna Primavera.

Dijo estar emocionado por la invitación de representar a un partido que es el de mayor trayectoria y con mayor experiencia para gobernar, además resaltó la confianza que los otros aspirantes le han dado, porque si bien no es fácil aceptar a un externo, con los militantes y la gente se puede lograr grandes cosas a favor de la ciudad, "hoy Cuernavaca requiere un presidente municipal comprometido que camine en las calles y sobre todo que entienda la problemática y actúe con seriedad, ese es el compromiso que voy asumir con todos los miembros de este partido, trabajar para ganar, no estamos pretendiendo participar por lograr un cometido personal o capricho, lo estamos haciendo para ganar, soy un candidato ciudadano comprometido con este partido que me abre la puerta y me da la oportunidad de participar y la gratitud es una de las cosas que el ser humano debe valorar".

Por ello Cipriano Sotelo, dijo que tiene la oportunidad pondrá todo su empeño de trabajar a favor de la ciudad, ya que tiene conocimiento para hacerla competitiva que es lo le hace falta.