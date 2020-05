Evidente, relevo de secretarios

Luego de los cambios anunciados en las secretarías de Desarrollo Social (Sedeso) y Desarrollo Agropecuario (Sedagro), integrantes del frente de las organizaciones campesinas coincidieron que “era evidente que el relevo y en ambas eran más que urgentes”, pero ahora exigieron el compromiso del mandatario morelense, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para sacar adelante, con acciones realistas, el rezago histórico del campo.

Aunque las personas designadas no tienen un amplio palmarés en las dependencias al menos el hecho de que sea otra persona puede traer acciones diferentes, así que la designación de Osiris Pasos Herrera al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y a Katia Isabel Herrera Quevedo, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), para los dirigentes del agro morelense es la muestra evidente que el gobierno está mal.

Cada uno de los dirigentes entrevistados por separado manifestaron su opinión por los relevos; para Omar Zambrano Hernández, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), "era muy claro el abandono del campo por parte de la Sedagro, no había un plan y mucho menos resultados y lo cambios eran urgentes. El campo está realmente hundido, hay una crisis económica muy severa, se vienen las rentas de las tierras y no hay circulante de recursos, se acerca el temporal y mucha gente no podrá hacerlo, por la falta de recursos”.

En este mismo tema el representante estatal de la Central Campesina Cardenista, (CCC), Humberto Sandoval Zamora, afirmó que, al realizarse el tercer cambio al interior de la Sedagro en menos de dos años, “demuestra la falta de seriedad de parte del gobierno del estado, para el sector campesino, no hay continuidad en el trabajo y sobre todo una nula política agropecuaria que dirija los ejes principales de atención del campo en Morelos”.