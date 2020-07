Evaluarán en urnas a autoridades: CCE

El año próximo será de evaluación social para todas las autoridades; la ciudadanía habrá de calificar si tomaron decisiones unilaterales pensando qué es lo mejor sin tomar en cuenta a los distintos sectores, no solamente al empresarial; "veremos cuál será la calificación a la que se han hecho acreedores los servidores públicos, los políticos, los representantes populares", señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez.

Esto lo expuso al ser cuestionado sobre "el olvido" constante por parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno de tomarlos en cuenta en las determinaciones que los involucran y afectan, pese a que existe una Ley de Cámaras que establece que son órganos obligados de consulta.

"La gente emitirá su voto de manera libre y responsable haciendo conciencia de las circunstancias que nos han rodeado con los diferentes partidos políticos y sus actores que nos han gobernado, y la gente conjuntamente con los candidatos que se postulen podrá tomar la mejor decisión".

Esto se hará solo cuando sea necesario, pues destacó que "hay una ley federal que nos salvaguarda y nos da ese derecho; sin embargo, analizamos tema por tema, punto por punto y solo cuando es necesario el sector empresarial determina que es necesario hacerlo y lo llevamos adelante".

Ángel Adame puso en claro que no se trata de un capricho, se trata "de trabajar coordinadamente, de unir esfuerzos, como en el caso de la contingencia sanitaria y económica que se enfrenta".

Por ello hemos hecho el llamado, lo hemos hecho reiteradamente en el sentido de que debemos de trabajar en conjunto, pero lo han ignorado". Ante ello, señaló que por estas reiteradas omisiones en estas y otras acciones del Gobierno, de políticas públicas, el año próximo todas las autoridades tendrán que enfrentar la evaluación social por las decisiones y determinaciones que tomaron, muchas de ellas de manera parcial, no incluyente, "porque la ciudadanía no olvida y no se equivoca, y ya faltan unos cuantos meses para conocer el resultado del escrutinio social", sentenció Ángel Adame.

