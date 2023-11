Estudiantes de la UAEM mantienen protesta en la Facultad de Derecho

Estudiantes y docentes tomaron la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para exigir la renuncia de la directora Graciela Quiñonez Bahena, a quien acusan de presuntos actos de violencia en contra del alumnado y acoso laboral.

La doctora Clara Elizabeth Soto, profesora e investigadora de tiempo completo en dicha facultad, expusó el maltrato que sufrió por parte de la directora a través de un chat de profesores, “me expuso a la burla y a que los demás profesores me detectarán como una persona no grata”.

Agregó que la rectoría se mantiene omisa en este asunto, ya que a pesar de presentar las quejas con anticipación no hay seguimiento al caso.

La docente estuvo activa en la protesta y pidió a los alumnos que sufrieron algún tipo de violencia alzar la voz. “Vamos a enlazar unas pruebas con otras y así las vamos a fortalecer”.

Por su parte, estudiantes tomaron de manera simbólica y sin violencia dos rutas del transporte público, las cuales fueron colocadas en el estacionamiento de la facultad para evitar la salida del personal.

“Destitución, destitución”,“universitarios unidos, jamás serán vencidos”, eran algunas de las consignas que gritaban.

Estudiantes de la #UAEM toman de nuevo la facultad de Derecho y Ciencias Políticas



Los manifestantes bloquean el estacionamiento de los docentes para evitar que salgan y exigir la renuncia de Graciela Quiñones Bahena, directora de la facultad

— El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) November 21, 2023

Algunos alumnos cubiertos del rostro tomaron el micrófono y denunciaron que la directora los amenazó con destruir su kardex académico, es decir, el historial de sus calificaciones.

Desde el viernes 17 de noviembre las instalaciones están tomadas, y aseguran mantendrán el paro hasta lograr la destitución de Quiñonez Bahena. Ése mismo día, el Consejo Universitario aprobó que se abriera una investigación con respecto a las presuntas acusaciones en contra de la titular.