[Especial] Estrellas que ponen voz a nuestros personajes favoritos

El doblaje de voz es una técnica que se utiliza en las producciones audiovisuales para sustituir las voces de los personajes en otros idiomas, dándole personalidad y un sentir único.

El 12 de junio se celebra el Día Internacional del Doblaje con el objetivo de rendir homenaje a los actores y actrices que desempeñan esta maravillosa profesión de poner voz a distintos personajes.

En Cuernavaca hay distintas empresas y compañías dedicadas a la realización de doblaje profesional, así como talentosos actores y actrices que han destacado en este ámbito, como lo es el actor Iván Fernández, quien cuenta con nueve años de trayectoria y ha dado voz a cientos de personajes.

Desde muy pequeño, Iván fue fanático de las películas de Disney y podía pasar horas viendo sus cintas favoritas, incluso solía aprenderse los diálogos para repetirlos mientras disfrutaba de la película. Nunca pensó en dedicarse al doblaje, pues decía que quería ser astronauta o actor.

"En la secundaria tomé taller de teatro y en la preparatoria los de música, que también es algo que influye mucho en esta carrera porque tienes que tener ritmo y saber los compases. También en la universidad tomé un curso de canto con Margarita Bauche, quien tiene una trayectoria impresionante, y después me fui a otro curso de actuación con Mario Alberto Aguirre, ahí me daban doblaje y canto también. Todo ese año fue de invertir muchísimo tiempo a practicar y estudiar sobre creaciones de personaje, porque el doblaje no es hacer vocecitas, cuando ves al personaje en pantalla tienes que saber cómo es su complexión, cómo es su voz y cómo puedes caracterizarlo", expresó Iván Fernández.

El doblaje llegó a su vida de forma inesperada, pero sin duda su preparación en actuación y canto le dieron las bases necesarias para demostrar su talento en algo que no había realizado.

"En aquel momento yo estaba haciendo locución y un compañero me dijo que lo acompañara a cobrar un pago a una empresa de doblaje, fui con él e ingresé a la empresa, y ahí estaba un director llamado Alan Miró, que estaba preocupado porque era noche y no había llegado uno de los actores, me volteó a ver y me preguntó que sabía hacer, le conté sobre mis estudios en actuación y canto y quiso hacerme una prueba. Entré a la cabina y empecé a ver el script, que eran las hojas donde vienen todos los diálogos de cada personaje y me di cuenta que era como el teatro. El director me presentó al dueño, les gustó mi trabajo y de inmediato me abrieron las puertas".

En sus inicios, Iván comenzó en lo que llaman "hacer sala" y realizando personajes de ambiente, "hacer sala es cuando vas a ver cómo se hace el doblaje para que tengas el conocimiento y te vayas empapando del trabajo, aprendes y te nutres al ver el trabajo de los demás. Y yo inicié con haciendo ambiente con personajes como meseros y policías, que están en el segundo plano de la escena. Y la primera vez que escuché mi voz en algún proyecto dije 'qué fea voz, creo que no me escucho bien', pero con el paso del tiempo aprendí a apreciar mi voz".

Iván Fernández cuenta con nueve años de trayectoria como actor y director de doblaje / Cortesía | Iván Fernández

Iván ha participado como actor y director de doblaje en distintas producciones de Discovery, National Geographic, Disney, Funimation y Youtube, entre otras.

Algunas de sus participaciones han sido en proyectos como "Tokio Ghoul", "Steins;Gate", "Overlord", "Tierra Amarga", "Mars" y "Assassination Classroom", en esta última serie estuvo como director trabajando con actores de Cuernavaca y Ciudad de México, pensando en los gustos del público y en lo que probablemente quieran ver.

"Lo increíble y chido del doblaje es que puedes ser muchos personajes, un día eres un astronauta, otro día un investigador de escena del crimen, otro día un dibujo animado o un reportero; puedes ser lo que quieras y eso es lo que más me hace feliz y por eso sigo ahí. Cuando participé en la serie 'Mars' me tocó el papel de un astronauta y hasta lloré de emoción al recordar que de pequeño decía que quería ser astronauta".

Iván menciona que para dedicarse al doblaje se recomienda tener la carrera en teatro o ir a talleres y escuelas de doblaje impartidos por profesionales para tener las bases necesarias.

Con su gran experiencia en el doblaje, Iván ha sido sinodal de proyectos finales en algunos cursos, pero también ha tenido la inquietud de realizar algún curso o taller.

"Lo he pensado, pero sé que necesito mucho tiempo y paciencia, por el momento me encuentro muy apretado en mis tiempos. Espero poder realizarlo porque es importante compartir lo que sabemos, porque el conocimiento está ahí y las personas lo van mejorando con sus ideas".

Gracias a su talento se ha ganado la admiración y cariño del público, y recientemente sus fans lo nominaron en los Premios Funianime en las categorías "Mejor actor revelación", "Mejor actor coprotagónico" y "Mejor director".

"Lo que tú sueñes lo puedes lograr con humildad, mucha perseverancia, amor a lo que haces y mucha disciplina, eso es lo que me ha enseñado el doblaje. Si les interesa animarse por este camino, sólo puedo decirles que sí se puede", finalizó.