Estos fueron los daños que provocaron las luvias en la zona Oriente

La temporada de lluvias ha causado sus primeros estragos en los municipios de la región Oriente del estado, luego de que se registraran las primeras inundaciones de domicilios en Cuautla, Yautepec y Atlatlahucan. En Atlatlahucan, habitantes del pueblo de Pozo Mancera rompieron en lágrimas al recordar lo que vivieron la tarde de este martes, cuando el desbordamiento de una barranca hizo colapsar muros, forzó puertas y les arrebató lo poco que tenían.

“No me fijé ni la hora porque yo me quedé atrapada adentro de la casa; no pude salir, ahí me quedé hasta que pasó todo, y mi hija fue la que la sacaron. No podría decirle hasta qué nivel llegó el agua, pero de que subió mucho, subió mucho”, dice, al borde del llanto, Alicia Sánchez, de 59 años de edad, mientras personal del Ayuntamiento rescata lo poco rescatable que quedó en su domicilio.

Al igual que el medio centenar de personas que viven en esa zona, donde se arrastran aguas que provienen del Estado de México, Alicia y su familia tendrán que empezar un nuevo capítulo de sus vidas a partir de este miércoles.

De acuerdo con el presidente municipal, Calixto Urbano Lagunas, los habitantes de Pozo Mancera necesitarán ayuda de las autoridades para poder continuar. Por lo pronto, agradeció al gobierno del estado el envío de despensas que fueron entregadas por la mañana a los damnificados.

“Hemos trabajado coordinadamente, con protección civil, el DIF estatal y la Jurisdicción Sanitaria; estamos apoyando a las familias con víveres, viendo lo rescatable de sus hogares y lo que se va a demoler”.

Según la información vertida por el alcalde, en Pozo Mancera se contabilizaron 50 personas afectadas. Tras los eventos de este martes, se trata de la localidad más afectada por las lluvias. En algunos puntos, la intensidad con la que se desbordó la barranca, que marca el inicio del río Yautepec, abrió zaguanes e hizo colapsar bardas; rompió puertas e hizo lo mismo con los vidrios.

“Aquí fue el tapón, el agua nos llegaba hasta el cuello… El agua abrió el zaguán con la fuerza que traía, lo aventó, se abrió hacia atrás y empezó a romper puertas y vidrios”, relata Rosa Estela Reséndiz, de 51 años de edad.

Yautepec y Cuautla

En Yautepec, las lluvias generaron un incremento significativo en los niveles de la barranca del poblado de San Carlos, lo que causó su desbordamiento y afectó algunos domicilios. De acuerdo con información del Ayuntamiento, se trató de diez viviendas en las que el agua ingresó a sus patios, pero, a diferencia de lo que ocurrió en Pozo Mancera, no causó daños materiales. Pero sí llevó a una familia a resguardarse en el techo de su vivienda.

En el municipio de Cuautla, la lluvia reblandeció e hizo colapsar una marquesina y parte del muro de una vivienda ubicada en la Zona de Monumentos Históricos.

Dejan lluvias daños en cuatro municipios

“El INAH tiene que autorizar llevarse el escombro o acomodarlo en otro lugar, los apoderados legales de la casa van a tratar de localizar a los responsables del instituto”, declaró el funcionario.

Además de este colapso, las autoridades registraron una inundación en un domicilio cercano al río Cuautla, donde el agua alcanzó los 30 centímetros de altura. En ambos casos, la Dirección de Protección Civil descartó personas afectadas o la necesidad de evacuar.

En Ayala, se previenen

Vecino de Cuautla y Yautepec, Ayala es otro de los municipios que año con año enfrenta desbordamientos e inundaciones en esta temporada. Ante la intensidad creciente de las lluvias, este miércoles las autoridades llevaron a cabo una jornada de desazolve en puntos críticos de varias localidades, como el vado del barrio “La Haciendita”, ubicado en la cabecera municipal, trabajos que fueron realizados por la Dirección de Protección Civil.