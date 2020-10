Este es el cargo que Hugo Éric Flores podría ocupar si AMLO lo autoriza

A unos días de que venza el plazo para que los servidores públicos federales renuncien al cargo para sumarse al proceso electoral que comenzó el pasado 1 de septiembre, el delegado federal Hugo Éric Flores Cervantes dijo que es una decisión que aún no toma y que será anunciada por él mismo.

Pese a las declaraciones de integrantes del PES sobre la designación de Flores Cervantes como dirigente nacional del partido Partido Encuentro Solidario, una vez que logró el registro como nuevo instituto político, el "súperdelegado dijo que la determinación dependerá de una plática pendiente con el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

“Todavía no he tomado la decisión hasta estos momentos porque me hace falta una plática más con el señor Presidente de la república, entonces una vez que la tenga tomaré una decisión, mientras no, aquí seguiré. No se puede decir que estoy con un pie en la campaña”.

Uno de los grandes pendientes que dejaría a su paso es la entrega de apoyos a transportistas que hace unos meses colapsaron la ciudad tras acusar el incumplimiento de su parte, a lo que respondió que seguirá hasta el último momento gestionando dichos recursos que nunca han estado garantizados. Refirió que es un tema de carácter “político”, ya que cuando se les otorga una cita, al día siguiente colocan letreros los taxistas.

Mientras tanto, los militantes del Partido Encuentro Social y el Partido Encuentro Solidario, se reunieron para aclarar que ambas instituciones políticas hermanas trabajarán de manera conjunta, allí el diputado federal Jorge Arguelles adelantó que hay acuerdo unánime para que Hugo Erick Flores asuma la presidencia nacional del Partido Encuentro Solidario, mientras que en Morelos será Alejandro Rondín; adelantó que el próximo mes llevarán a cabo los congreso en los estados donde habrán de ratificar esta dirigencia y sólo es decisión del actual delegado federal cuándo presentará su renuncia.

Adelantó que el próximo fin de semana, en asamblea nacional, designarán al hoy delegado Hugo Eric flores como presidente Nacional del Partido Encuentro Solidario

Indicó que es la persona idónea para ocupar este cargo, porque ese partido lo que sí tiene muy seguro es que continuará la alianza con el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el encargo que todavía tiene en el Gobierno federal, Jorge Argüelles afirmó que es un tema personal que todavía debe tratar con el Presidente de la república.

Los datos estadísticos muestran un porcentaje del 8 por ciento de preferencia a nivel nacional para Encuentro Solidario.

Con información de Israel Mariano