Esperan balnearios generar ingresos durante vacaciones

La afluencia en los balnearios de la región no logra repuntar, vendedores en estos lugares señalan que las ventas no han sido las mejores; si embargo, se mantienen a la expectativa de poder generar ingresos durante estos días.

Balnearios como El Almeal, Las Tazas, Los Limones o Agua Hedionda reconocen que este no ha sido su mejor año, pues de desde inicios de la pandemia estos lugares se vieron severamente afectados por el cierre total y luego al abrir de manera parcial.

Los balnearios están aplicando las medidas sanitarias adecuadas, es decir, algunos trabajan con menos capacidad, utilizan gel antibacterial, entre otras medidas; sin embargo, esto no ha sido suficiente para que puedan repuntar en el número de visitantes.

Pero son comerciantes que venden alimentos o productos para los bañistas quienes señalan que a ellos tampoco les ha ido bien, pues al estar cerrados prácticamente se quedaron sin empleo.

“Hace poco que pudieron abrir y eso fue una bendición, pero no hemos podido repuntar en ventas porque casi no viene la gente, hay muchas familias que aún tienen miedo de salir, y no se crea, nosotros también tenemos miedo pero trabajos cuidándonos y si no trabajamos no tenemos qué comer, esperamos tener días buenos que nos hagan salvar nuestra semana y así ir poco a poco”.

Por dicho motivo, los comerciantes esperan que la situación mejore y que Morelos no retroceda nuevamente en el semáforo epidemiológico, pues de hacerlo esto representaría un golpe muy duro a la economía de la población.