[Especial 19S] Aún hay 700 desplazados

Se cumplirán tres años del movimiento de tierra que dejó daños en casas, escuelas y edificios históricos; pero sobre todo secuelas en el ánimo y esperanza de la gente y un largo daño prolongado en materia económica, agudizado por la pandemia y la indiferencia o el burocratismo oficial.

Fue el 19 de septiembre del 2017, después del simulacro realizado ese mañana, a las 13:14 horas el reloj de Palacio de Cortés se detuvo; un sismo azotó la Ciudad de México, el epicentro se localizó 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, ya en los límites con Puebla.

Además de los daños más visibles en Jojutla, también en Cuernavaca y la zona sur y oriente del estado, así como Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Jiutepec, Cuautla, Xochitepec, Tlayacapan, Axochiapan, Yautepec, Jantetelco y Zacatepec, se registraron daños fuertes.

Ante dicha situación, la administración perredista fue cuestionada sobre el mal uso de los recursos para la reconstrucción. Al igual que sus antecesores, idearon entidades y oficinas burocráticas.

El Gobernador Cuauhtémoc Blanco aplicó el decreto vigente desde octubre del 2017 para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, sobre todo en Jojutla, Tlaquiltenango, Yautepec, Jonacatepec, Tepalcingo, Tlayacapan, Cuautla y Cuernavaca.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, anunciaba una inversión en Morelos de al menos 720 millones de pesos para llevar a cabo seis mil 587 acciones de construcción o reconstrucción de vivienda, infraestructura educativa, de salud y cultural, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).

Mediante el órgano desconcentrado llamado Unidos por Morelos, en 2019 se informó que de un censo de mil 912 viviendas afectadas por el temblor, se habían reconstruido 990 casas y aún estaban pendientes en ese momento 922.

En la segunda sesión de abril de 2019, el comité estatal del Programa Nacional de Reconstrucción dio a conocer que en el sector salud aún había 33 inmuebles que requieren atención de manera parcial o total.

Y en el sector educativo, de los mil 341 planteles dañados por el sismo, 550 escuelas todavía tenían trabajos inconclusos, debido a que en el 2018 el Gobierno anterior no ejerció debidamente los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

En cuanto a los 259 monumentos e inmuebles considerados como históricos que fueron dañados, se han concluido un total de 118, entre los que se encuentran templos, capillas y museos.





Asimismo, se informó que iban a realizar esfuerzos para avanzar en la reconstrucción y reparación de casas dañadas, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la cual durante ese año concluyó tres mil acciones, mientras que el organismo estatal “Unidos por Morelos” entregó 342 viviendas.

Aunque en Morelos no existe información fidedigna para conocer el avance de la reconstrucción, de acuerdo con la Red Nacional de Damnificados con influencia en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos, el PNR no es trasparente y mucho menos eficiente, afirma el representante en Morelos, Domingo Enrique Islas Díaz, uno de los damnificados en la colonia Juárez, de Jojutla. Él estima que en Morelos hay cerca de 700 damnificados que no tienen concluidas sus viviendas, de éstos, 200 están fuera de la PNR y 60 corresponden a Jojutla.

Cabe decir que el 19 de julio se llevó a cabo la última evaluación donde estuvo presente el titular de la Sedatu, en Zacatepec se anunció la creación de un micrositio en el que se registraría la planeación y avance de todas las acciones implementadas en el marco del PNR, uno de los 25 programas prioritarios del Gobierno de México.

El 29 de abril del 2020, la Sedatu dio a conocer que intervendría en 67 municipios nuevos a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), con una inversión de 25 mil millones de pesos, entre ellos estaba Cuernavaca, Jutepec, Cuautla y Jojutla.

La directora de la Conavi, Edna Vega Rangel, mencionó que este año había una meta de 15 mil acciones, a pesar de las dificultades en territorio por las medidas de higiene y sana distancia emitidas ante la pandemia. Apoyo a la Vivienda Social tiene un presupuesto de mil 415 millones de pesos y Mejoramiento Urbano se está terminando de armar en esquema de operación, pero a Morelos no llegaron.

Con el argumento de la pandemia la reconstrucción se detuvo, pequeñas acciones que al final del día no impactan en la gente que fue afectada y hoy, a tres años de la tragedia de su vida, han sido olvidados ya sea por indiferencia, burocratismo o falta de ganas de ayudar.

En Ayala

El 30 de junio de 2020 se dio a conocer que el PNR entregó 28 departamentos totalmente reconstruidos a familias afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018.





Resultados del 2019

Mediante el órgano desconcentrado llamado Unidos por Morelos, se informó que de un censo de mil 912 viviendas afectadas por el temblor, se habían reconstruido 990 casas y aún estaban pendientes en ese momento 922.

En la segunda sesión de abril, el comité estatal del PNR dio a conocer que en el sector salud aún había 33 inmuebles que requieren atención parcial o total.

En el sector educativo, de los mil 341 planteles dañados por el sismo, 550 escuelas todavía tenían trabajos inconclusos.

Con el argumento de la pandemia la reconstrucción se detuvo

De 259 monumentos e inmuebles considerados como históricos que fueron dañados, se han concluido un total de 118, entre los que se encuentran templos, capillas y museos.

Morelos sufrió afectaciones en 15 mil 800 viviendas; mil 343 escuelas; 24 centros de salud y 259 inmuebles catalogados como patrimonio histórico y cultural.







Suscríbete gratis al Newsletter aquí