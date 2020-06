[Especial] Vejez, un reto para la sociedad

La vejez es una etapa natural del ser humano que, idealmente, antecede a la muerte, representa el paso del tiempo y el cúmulo de experiencias vividas, es inevitable y pese a los cambios físicos las personas que atraviesan esta etapa se caracterizan por su sabiduría tras los años recorridos.

Al llegar a la tercera edad se debe de cuidar múltiples aspectos de las personas, ya que no solo presentan cambios físicos sino emocional y psicológico que deben de recibir atención especializada.

María Guadalupe Servín Aguilar, coordinadora de grupos de adultos mayores en Cuautla y gerontóloga, refirió que se debe trabajar el autocuidado de la salud de estas personas, pues si bien el envejecer no puede detenerse y en muchos casos la salud va en declive, siempre se puede trabajar con actividades físicas, tener una buena alimentación y entorno social para tener una vejez digna y así ser un adulto funcional y no tengan que depender de los familiares o un cuidador.

El ámbito social es el problema al que muchos adultos mayores se enfrentan, pues la entrevistada refirió que por la edad y condiciones físicas muchas personas jóvenes suelen hacerlos menos aunque no lo ameriten, ser anciano aún es un tabú para la población.

¿Guarderías de viejitos?

En Morelos existen diversos asilos de ancianos y casas de día, si bien algunos de estos son del Gobierno y otros particulares, por lo que la diferencia en sus servicios es notable, la entrevistada lamentó que muchas veces estos lugares son vistos como guarderías por parte de los familiares, además de que algunos de estos asilos no ofrecen un buen servicio.

Algunos asilos se ubican en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Mazatepec y Xochitepec, también existen municipios que cuentan con casas de día como Cuautla, Yecapixtla, Jonacatepec, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec, en estos lugares los adultos mayores acuden durante el día para realizar diferentes actividades pero tampoco se ofrece una atención idónea.

Uno de los mayores problemas que enfrentan estos lugares, a decir de la coordinadora, es que no hay una atención personalizada para cada persona, pues no todos enfrentan los mismos problemas de salud. Un adulto mayor sano no convive igual con un adulto que padece de sus facultades mentales o alguna otra enfermedad, lo que puede afectar el desarrollo de los demás.

Refirió que tampoco hay los suficientes especialistas para atender a todas las personas, tomando en cuenta que esta población se está triplicando.