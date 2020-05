[Especial] Urge mejorar las clases en línea

Tras la llegada de la pandemia de Covid-19, la mitad de la población estudiantil del mundo, más de 850 millones de niños y jóvenes, no asiste a la escuela debido a los cierres de emergencia realizados por los gobiernos para evitar su propagación, informó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En México, al término de las vacaciones de Semana Santa estudiantes de Educación Básica y Media Superior regresaron a clases mediante el programa Aprende en Casa, estrategia del Gobierno Federal para mantener, a distancia, los servicios educativos durante la emergencia del Covid-19, cumpliendo así con el calendario escolar a través de la modalidad en línea, radio y por televisión.

Para las clases digitales se utilizan plataformas como Zoom, Google Classroom, Hangouts y WhatsApp, con las que se pretende reforzar el avance de 75 por ciento que se tenía al momento del receso escolar, el pasado 17 de marzo.

Sin embargo, a tres semanas de su implementación los pequeños estudiantes han coincido que las clases virtuales son aburridas y muy cansadas, pero particularmente dejan muchas dudas; al no estar presentes los maestros, ser tedioso estar mucho tiempo frente a la pantalla y distraerse más fácilmente.

Al respecto, Yossmin Castillo Castrejón, representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación en el Estado, consideró excelente impartir clases por televisión y radio, ya que la mayoría de los alumnos las pueden seguir, aunque resaltó que los temas establecidos no van de acuerdo a las planeaciones de los docentes.

Por ello, su recomendación sería darle seguimiento a los temas y actividades establecidos por los docentes para no retrasar a los alumnos, así como garantizar que cuenten con acceso internet para tomar sus clases, “mi propuesta sería que realmente llevara una secuencia y no solo que agarraran un tema de la primera unidad, la segunda, tercera y otra vez la primera, y no tiene un seguimiento”.

Cortesía | Cuartoscuro

Por su lado, Víctor Benítez, representante de Maestros por México, refirió que se debe dotar de internet a toda la población porque sino no pueden trabajar en línea; dotar a los alumnos y educandos.

La Unesco emitió 10 recomendaciones para garantizar la continuidad del aprendizaje durante el cierre de las escuelas:

Examinar el estado de preparación y escoger los instrumentos más pertinentes

Garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia

Proteger la privacidad y la seguridad de los datos

Aplicar soluciones a los problemas psicosociales antes de impartir la enseñanza

Planificar el desarrollo de los programas de aprendizaje a distancia

Proporcionar a los docentes y alumnos asistencia en cuanto a la utilización de las herramientas digitales

Combinar los enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y de plataformas

Establecer las reglas para el aprendizaje a distancia y dar seguimiento al proceso de aprendizaje de los alumnos

Definir el tiempo de duración de las unidades de aprendizaje a distancia en función de las aptitudes de autorregulación de los alumnos

Crear comunidades y favorecer los vínculos sociales

Local En suspenso fin de cuarentena en Morelos