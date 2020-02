[Especial] Estos son los mitos a la hora de preparar los tamales

Los tamales de doña Félix

En una modesta casa en la colonia Acatlipa, vive Doña Félix, que a sus más de 60 años de edad no tiene empacho en compartir su receta para la elaboración de tamales y atole; los vende desde hace una treintena de años, cuenta, siempre en los mismos lugares: el mercado de la colonia y el Cetis de Xochitepec.

El amor y el gusto por la cocina es lo que hace que cada gramo de tamal sea para el paladar toda una delicia, ese, es el mayor ingrediente que alguien le puede Imprimir a lo que vende al público.

Cada procedimiento lo hacen con ganas y entusiasmo / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Me fui a conseguir trabajo porque a mi esposo lo despidieron de la Flecha Roja, fui primero a una secundaria a pedir que me permitieran vender y me preguntó el Director, què vas a vender, contesté nose y ya luego de rápido dije tamales y atole. Regreso a mi casa y pensé: cómo los voy a vender si nunca los había hecho.

Sus dos y hijas y próximamente su nieta, han aprehendido cómo elaborar tamales y atole, su tradición ha trascendido como con el paso de los años, sobre todo su atole "elotero".

Doña Félix y sus hijas comparten la receta para la elaboración de tamales / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Los verdes, rojos, de piña, de queso y Zarzamora, y los rositas o de regalo, son parte de la gran variedad que ofrece cada mañana de domingo en el mercado de Acatlipa.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Como cada año están ya listas para ofrecer a sus clientes los tamales este Día de la Candelaria, para que los padrinos del Niño Dios compartan el sabor de Doña Félix, y por supuesto de sus hijas Ana Luisa y Mariana.

"Nosotras persignamos la olla y nos recomendamos a nuestro Señor para que nuestra venta sea buena porque gracias a eso puedo sacar a mis hijos adelante", platica Ana Luisa, quien es Licenciada en Informática, pero le gustó mas la cocina.

Ana Luisa es una de las miles de mujeres que ha enfrentando sola la manutención de sus 3 hijos, la mayor de 20 años ya en la Universidad.

"Hace 10 años me separé de mi esposo y yo sola con 3 hijos no fue fácil, pero mira mi mamá nos enseñó siempre a cocinar, a mi no me gustaba cocinar pero si hacer tamales".

¿Quién heredó mas su sazón?, le pregunté a Doña Félix.

"Las dos pero mas ella", señala a Mariana, quien agrega que cuando su mamá cocinada ella siempre estaba de curiosa preguntando.

"Yo acompaño a mi mamá a vender en una escuela toda la semana, terminé mi carrera pero no me titulé, me gusta mas la cocina aunque tenga que tenga que madrugar".

MITOS

La olla hay que taparla con un plástico y colocarle encime el molcajete "es como sellarla para que los tamales se cosan parejo.

Para este domingo mínimo van a preparar 6 ollas de tamales / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

"Que no los vea una mujer embarazada o una persona con mucha hambre porque no se cosen", dice Doña Félix, quien la experiencia le ha comprobado lo real de estas historias.

Esto ocurrió cuando una familiar embarazada se dio una vuelta por su casa y cuando vio los tamales los destinó a jamás coserse.

Para este domingo mínimo van a preparar 6 ollas de tamales porque "los que van saliendo de misa nos piden, ya tenemos pedidos, sobre todo las escuelas y en los trabajos me piden".

"En esta temporada las 3 nos ponemos a hacer y hacer tamales sino nos damos a basto, el domingo hasta le hablamos a mi mamá hazme mas tamales porque se me acabaron", comenta Mariana.

En una sencilla mesita colocan sus ollas de tamal y atole en el improvisado puesto del mercado.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

"Al principio tenía que ir mi mamá al puesto conmigo porque la gente me preguntaba, es tu mamá Doña Félix, yo contestaba que si". La gente ya no vive con solo hacer tamales, dice la señora quién el frío la obliga a ponerse una frasada encima.

"Hace 30 años dábamos 3 tamales por un peso, hoy cuestan 12 pesos cada uno, es un ingreso complementario porque realmente lo hacemos más por amor que por lo que se gana".

El tiempo de cocción es de 40 minutos aproximadamente, aunque a veces se prolonga.

"Mira para que salgan jugositos los de verde y los rojos, a la salsa agregale un poco de Knorr Suiza, ese es mi secreto, pero el mayor es esa satisfacción de sentir cuando me dicen, que ricos sus tamales"'.

Para los de piña se tiene que separar el hueso de la fruta con la parte mas blanda y "hay que deshacer la fruta con la mano, igual la masa, a mano nunca con batidora, sabe diferente".

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Ingredientes como el azúcar, se deben agregar poco a poco e ir probando de sabor "todo es al tanteo, vas agregando poco a poco, los rosas o de regalo, le pongo leche condensada, pasas y colorante comestible, hay quienes le ponen colorante industrial, eso jamás, tienes que cocinar como Si fuera para ti", platica Ana mientras amasa y amasa los ingredientes.

"Vengan el domingo no se van a arrepentir",dice Doña Félix en su casa humilde y cálida con la que recibe a todos quienes la visitan con buena intención.