[Especial] Sedentarismo, consecuencia de confinamiento

El alargamiento de la contingencia sanitaria por Covid-19 ha provocado sedentarismo entre la gente que se queda en casa, lo que trae como consecuencia el aumento de peso por la falta de actividad física y el riesgo de sufrir enfermedades.

Ante este panorama, es indispensable la actividad física desde nuestro hogar, tal como lo expresa el experto en medicina del deporte José de Jesús Valdepeña Jiménez, médico cirujano y homeópata del Instituto Politécnico Nacional.

El cambio obligado de la actividad diaria generado por el confinamiento que se ha prolongado a más de 100 días ya ha traído sus consecuencias entre las personas que están acostumbradas o realizar cierta actividad física, desde salir de casa y caminar cierta distancia para salir al trabajo.

Ante esta realidad originada por la pandemia, es importante realizar actividad física con lo que se tenga a la mano en el hogar.

Puede ser desde una escalera, un simple banco o el tambo del agua purificada para mover los músculos, todo con tal de evitar un inminente aumento de peso y la pérdida de nuestras capacidades físicas que traen como consecuencia a la larga la pérdida de la salud.

De acuerdo con el médico Valdepeña Jiménez, “el ejercicio debe formar parte de nuestra vida cotidiana porque con el movimiento, lo que hacemos con nuestro cuerpo es activar nuestro sistema inmunológico, y con ello podemos evitar enfermedades crónico-degenerativas.

"Durante esta contingencia se ha hablado mucho de tener un sistema inmunológico fuerte para evitar enfermarnos por un virus hasta cierto punto desconocido como Covid-19”. El especialista recomendó hacer actividad física desde los hogares al menos cinco días a la semana por media hora.

“Se debe evitar aumentar de peso y tener defensas bajas porque así estamos más propensos a enfermarnos, no sólo de Covid-19, sino de cualquier otra enfermedad”.

Detalló que toda persona que deja de hacer activación física, las consecuencias se verán tarde o temprano.

La inactividad, recalcó Valdepeña, genera enfermedades al no tener un sistema inmunológico fuerte: “el sedentarismo es el causante de enfermedades crónico-degenerativas, por lo que se recomienda estar activos y llevando de manera conjunta una alimentación adecuada”.

“Con el sedentarismo ganamos peso en grasa, además el encierro provoca estrés y este a la vez ansiedad y esa ansiedad nos lleva a una mayor ingesta de alimentos hipercalóricos como la grasas, azúcares, en fin, se genera un círculo vicioso que nos lleva a esa situación”.

RECOMENDACIONES

Entre los ejercicios que se pueden realizar, se encuentran las sentadillas y lagartijas, “también se puede hacer un trote muy ligero en un mismo lugar de casa como un jardín; con los niños en casa se puede aprovechar para realizar con ellos juegos de pelota como el voleibol, el futbol, o hasta escondidillas donde se tiene que correr de manera divertida. Los ejercicios de cardio se pueden hacer con nuestro propio cuerpo si se carece de aparatos. Podemos ejercitarnos usando desde una silla, un escaloncito de la casa, un sillón, una cuerda, una pelotita, etc, en nuestra casa podremos tener diferentes cosas que nos pueden servir para hacer actividad, por lo que no hay excusa para no ejercitarnos”.

Por último indicó que estas recomendaciones son importantes tomarlas en cuenta para que al regresar a la nueva normalidad, no tengamos problemas de sobrepeso u obesidad y con bajas defensas que nos vuelvan más vulnerables a enfermarnos.

CIRCULO VICIOSO

A través del sedentarismo ganamos peso en grasa, además el encierro provoca estrés y este a la vez ansiedad y esa ansiedad nos lleva a una mayor ingesta de alimentos hipercalóricos como la grasas, azúcares, en fin, se genera un círculo vicioso que nos lleva a esa situación.