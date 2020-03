[Especial] Prepárate y dedícate para llegar al éxito

"La dificultad estriba en la preparación, en la disciplina, en la honradez, en que se tengan valores, estas son las herramientas que debemos usar para llegar a cargos de alta responsabilidad", expresó Adriana Pineda Fernández, fiscal especializada en el Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Trabajar en la procuración de justicia podría definirse como un escenario complejo y más si se es mujer, sin embargo, hoy en día debe ser reconocido el aporte que han tenido en la investigación y persecución del delito, así como en la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos.

Para Adriana Pineda el llegar hasta este puesto de alta responsabilidad no ha sido fácil, pero no por el hecho de ser mujer, sino porque para llegar hasta ahí se necesita de preparación, "debemos de estudiar, de prepararnos. Es fundamental para que uno pueda acceder a estas oportunidades".

Adriana Pineda Fernández, actualmente funge como fiscal especializada en el Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, cargo que tiene desde el 2014.

No obstante, tiene más de 21 años trabajando en el servicio público y 11 años en materia de procuración de justicia en el estado.

"Empecé en la antes llamada Procuraduría General del Estado como auxiliar del Ministerio Público, también fui coordinadora de Control de Proceso y directora de Averiguaciones Previas; además de que me desempeñe como secretaría técnica del Procurador, y ahora estoy en el cargo de Fiscal Antisecuestros".

De acuerdo al portal fiscaliamorelos.gob.mx/directorio/ en la Fiscalía General del Estado de 16 personas que se ubican en los puestos de alta responsabilidad cinco son mujeres, ocho hombres y el resto no existe registro de la persona.

Sin embargo, Adriana Pineda, quien ocupa uno de los cargos más importantes al interior de la Fiscalía, asegura no haber encontrado una dificultad por el hecho de ser mujer para poder participar en estas tareas.

"Veo más ventajas que desventajas por el hecho de ser mujer, nuestras cualidades no permiten ser más ordenadas, más perseverantes en lo que nos proponemos, tenemos más calidad humana, y con esto no quiero decir que el hombre no la tenga, sino que tenemos más sensibilidad para atender casos, más empatía con las personas, de ponerlos en su lugar y tratarlos de una mejor manera".

Dijo que eso es lo que marca la diferencia, el tener la capacidad de poder conectar con las personas que son víctimas.

La Fiscal Antisecuestros dijo que el reto que tienen las mujeres es creer que pueden hacer todo lo que se propongan, "empoderarnos de esa circunstancia, pero estando bien preparadas para poder avanzar a donde queremos llegar".

Dijo que el que una mujer participe en las mesas de seguridad ya es una gran avance, porque se pueden hacer planteamientos estratégicos de como poder atender la integralidad de todos, pero sobre todo porque la voz de la mujer es escuchada.

En cuanto al tema de la violencia en su labor, Adriana Pineda reconoció que evidentemente siempre hay circunstancias, debido a que los estereotipos producen esta situación, pero, dijo, cuando se entiende que no es agresión sino cuestión cultural, se aprende a reconocerla para no tener sentimientos de rechazo.

"No creo que haya obstáculos sino retos personales, y para ello debemos de tener la capacidad para desarrollarlos. Unas mujeres optan por ser conductoras del hogar y los hijos, otras por tener una participación más activa y social, pero no significa que alguna este en desventaja, significa que todas podemos acceder a áreas de responsabilidad".

Por ello, reconoció que en lugar de agredir hay que educar y enseñar para que exista respeto y haya ambientes libres de violencia, "es la solidaridad la que nos debe de caracterizar a todas para poder salir adelante".