[Especial] Preocupa consumo de dióxido de cloro

La presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), manifestó su preocupación ante el debate que ha surgido en torno a los medicamentos milagro, como el dióxido de cloro, poniendo en juego la evidencia científica contra testimonios o anécdotas de personas que supuestamente han combatido al Covid-19, y que incluso ponen en riesgo la vida de las personas que los llegan a consumir.

En sus redes sociales, la investigadora apunta que "quisiera puntualizar que el debate ya no es entre si el dióxido de cloro es útil o no, sino entre el peso que le damos a la evidencia científica en contra del testimonio o la anécdota. Para que sea considerado evidencia científica debe pasar por un riguroso proceso de evaluación", en el caso de cualquier medicamento a fin de corroborar que no sea nocivo para la salud de las personas.

Valderrama dijo que se comienza con la prueba de concepto, la cual debe pasar por la evaluación de pares y ser publicada en una revista científica profesional. Blogs, videos y otros medios de comunicación no cuentan con esta categoría.

El procedimiento, se explica en la página https://culturacientifica.com/2019/12/16/las-publicaciones-cientificas/ como “el término par, como sinónimo de igual, hace referencia al hecho de que los revisores son investigadores como los autores de los trabajos. Así pues, los evaluadores son colegas de los autores y, en principio, se encuentran al mismo nivel que aquellos. Se supone que este procedimiento garantiza que los trabajos que se publican cumplen los requisitos exigibles para aceptar que un trabajo sea dado a conocer.

Normalmente cuanto mayor es el nivel de las revistas y más son los investigadores que les remiten sus trabajos para publicación, y de esa forma se genera un circuito de retroalimentación positiva que funciona de acuerdo con la siguiente secuencia: cuantos más son los trabajos remitidos a una revista, más son los rechazados, por lo que como solo se seleccionan los muy buenos, la calidad de los que se publican es cada vez mayor; ello actúa como incentivo para publicar en esa revista, con lo que la remisión de trabajos aumentará, y así sucesivamente. Esa es la teoría”.

Brenda Valderrama señala que la siguiente etapa son ensayos clínicos que se llevan a cabo bajo protocolos establecidos que eliminen por un lado la posibilidad de daño a los sujetos de estudio y por otro lado la casualidad o a la existencia de efectos mezclados con otros medicamentos.

Luego sigue el proceso de escrutinio por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quien hace poco emitió una alerta por el consumo del hipoclorito de sodio, conocido como “Solución Mineral Milagrosa”, SMM, MMS o CDS por sus siglas en cada país; e informó que “el dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y en el proceso de tratamiento de agua. Al entrar en contacto con el agua reacciona para formar iones clorito. Ambas sustancias químicas son altamente reactivas y al ser ingeridas pueden provocar irritación de la boca, el esófago y el estómago, se pueden presentar náuseas, vómito y diarrea, además de trastornos cardiovasculares y renales”.

La investigadora advirtió que el cloro es el elemento más oxidante del planeta, su combinación con oxígeno lo hace todavía más agresivo. La oxidación es la primera causa de daño degenerativo en el organismo y está asociada a envejecimiento y padecimientos como cáncer; además de que “el consumo de compuestos de cloro oxidados, ya sea el dióxido de cloro en cualquier presentación o el hipoclorito de sodio o cloro doméstico, imponen un grave riesgo a la salud y a la vida conocido como estrés oxidativo”.

Por último, dijo que la clase científica entiende la frustración que esta pandemia ha causado, sin embargo, al no haber algún medicamento cuya eficacia haya sido comprobada en beneficio de los humanos, no hay mejor medidas que el “uso de cubre bocas, higiene, distancia y ventilación”.