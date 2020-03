[Especial] Parque industrial: 38 años a medias

Proyectado para ser uno de los principales detonantes de la economía, no solo de la región oriente sino de todo el estado de Morelos, fue construido el Parque Industrial Cuautla.

Fue durante el sexenio del gobernador Armando León Bejarano (1976-1982) que se anunció e inició la construcción de lo que se llamaría el Parque Industrial Cuautla, como una muestra de la confianza de la iniciativa privada en el estado.

Sin embargo, a pesar que este proyecto para la instalación de 100 empresas generarían más de 10 mil empleos, actualmente solo cuenta con alrededor de 25, por lo que su objetivo no ha sido cumplido.

De acuerdo a Sergio Sarmiento Silva, en su libro "Morelos: sociedad, economía, política y cultura", señala que "a pesar de los buenos síntomas en las inversiones, ni Civac ni el Parque Industrial de Cuautla consiguieron convencer a los capitalistas para que instalaran sus empresas en el estado, no tanto porque los inversionistas no fueran a obtener buenas ganancias o porque no se les garantizara la infraestructura necesaria, sino porque los actores sociales emergentes de dicho modelo no estaban dispuestos a ser simple mano de obra barata".

Con nombre de Cuautla y lugar de Ayala

El proyecto del Parque Industrial Cuautla se definió en 1975, pero fue hasta 1982 cuando empezó su construcción.

A pesar de llevar el nombre de Parque Industrial Cuautla, éste se ubica en el municipio de Ayala y a pesar de que se tenía proyectado la instalación de 100 empresas, en su inicio sólo 10 llegaron a asentarse.

En su libro, Sergio Sarmiento señala que las dificultades que se presentaron para atraer el capital hacía el Parque Industrial no fue la reglamentación de que solo debían de instalarse empresas blancas, es decir, empresas con bajo nivel de expulsión de desechos contaminantes, sino a otros problemas que tenían que ver con la infraestructura real, como una mala red de energía eléctrica, red de telefonía, red carretera y carencia de transporte público.

¿Quien lo mantiene?

En el Parque Industrial Cuautla hay cerca de 25 empresas, de las cuales destacan por ser las más grandes, PEMEX Refinación, Galvapac, Inova: Calidad y ensambles Puebla S.A. de C.V., Ferrotermo S.A. de C.V., Desperdicios industriales Dicsa, recicladora Guadalajara, Bodega industrial La Patrona S.A. de C.V., Crismaecol, Bodegas de Saint Gobain Glass operadora S.A. de C.V., VPT de México S.A. de C.V., Saint Gobaint Sekurit, Cedis Lala y Vitesco Technologies Automotive, entre otras.

Sin embargo, con tan solo estas empresas asentadas en el Parque Industria Cuautla, su funcionamiento solo llega a un 25 por ciento.

¿Privado o de gobierno?

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado, Andrés Tufiño Barrera, reconoció que el Parque Industrial Cuautla es un fraccionamiento privado, por lo cual no hay inversión, no hay promoción y no hay servicios municipales.

"No hay agua potable, no hay servicios de recolección de basura, no hay alumbrado público y mucho menos seguridad, no tenemos absolutamente nada".

Por ello, se ha solicitado durante mucho tiempo tanto al municipio de Ayala como al Gobierno estatal el que municipalicen o pase a ser del estado este Parque, a fin de que puedan darle los servicios, lo cual atraería a muchas empresas más.

El líder cetemista dijo que haciéndole promoción y logrando una Ley de Inversión en el estado se podrá tener un Parque Industrial más grande y con empresas con tecnología de punta.

Su futuro

El Parque Industrial de Cuautla podría posicionarse como el principal polo de desarrollo en el estado, sobre todo porque está en medio de dos puertos importantes con carreteras en buen estado, Acapulco y Veracruz, además de que se está cerca de la Ciudad de México, por lo que de darle la importancia que requiere su futuro podría ser muy comprometedor.

Para ello, se requiere la conclusión de la Estación Multimodal del Ferrocarril, a través de la cual se esperaba volver a poner en marcha el tren comercial en Morelos.

Juan Carlos Pascual Abad, quien fuera subsecretario de Economía del Gobierno del Estado, en los primeros año de la administración de Graco Ramírez Garrido Abreu, informó que el contar con el tren de carga lograría hacer crecer al Parque Industrial de Cuautla.

No obstante, fue Tufiño Barrera quien dijo que para hacer crecer a este parque se necesita de promoción por parte del estado, inversión y se invite a más empresas.

"El Congreso del Estado puede hacer una ley justa para la inversión, donde se puedan dar incentivos fiscales como condonación de impuestos, esto puede darles muchas ventajas a los industriales para poderse instalar en este lugar".