[Especial] Ofrece Internet diversas opciones en educación

En la actualidad, ser rechazado o no alcanzar un lugar en la institución educativa de primera elección no representa un impedimento para continuar los estudios, especialistas en el tema, aseguran que existe otras alternativas como los estudios en línea, sin embargo, aceptan que un pequeño sector puede quedar marginado, sobre todo, aquellos adolescentes y jóvenes que habitan en zonas alejadas y en condiciones de pobreza.

Como cada fin de ciclo escolar, vienen los exámenes de admisión, adolescentes y jóvenes buscan un espacio en instituciones de educación media superior y superior, sin embargo, en instituciones públicas los espacios son limitados, y deben enfrentarse a buscar otras opciones, incluso, buscar escuelas privadas, pero no todos tienen los recursos económicos para pagarlas.

Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, académico de la Universidad Pedagógica de Morelos, señaló que para aquellos adolescentes que no consiguieron un espacio en una escuela preaparatoria pública, o sus padres no tienen las posibilidades de inscribirlos en una particular, existe la opción de estudiar la preparatoria en línea, opción gratuita ofrecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la cual no cuenta con una matrícula tope.

La preparatoria abierta en Morelos, no tiene un límite en su capacidad, y cuenta con varias modalidades; como cuersar varios módulos al ritmo que decidan los estudiantes, y la otra es en líneas con el apoyo de la sede, la cual está ubicada al interior de la Plaza Luis Donaldo Colosio de Cuernavaca (Alameda).

Para la opción en línea, es necesario tener computadora o acceso al internet, y en caso de carecer de estas herramientas, pueden acudir a un negocio de Internet ya que sólo deben conectarse ciertos días, y en un horario determinado.

El especialista refirió que también existen opciones de estudios técnicos profesionales; hay varias sedes en el estado, suelen tener cursos de dos, tres, hasta máximo 6 meses, con apoyo de becas. Agregó que en la colonia Alta Vista de Cuernavaca, hay un plantel de este tipo.

El catedrático de la Universidad Pedagógica de Morelos, indicó que en el país, los datos más recientes indican que la capacidad de atender a los jóvenes en edad preparatoria es del 65 por ciento, la mayoría tenía la capacidad de ingresar a escuelas públicas y particulares.

Opciones a nivel superior

Miguel Ángel Izquierdo manifestó que hoy en día existen diversas opciones para poder ingresar a la universidad, en caso de no haber encontrado un espacio en su primera opción.

Dijo que las universidades y tecnológicos, en sus páginas web y a raíz de la pandemia por Covid-19, han emitido diversas convocatorias.

“Yo recomiendo a los jóvenes que hagan una revisión de las oportunidades, algunas universidades operan en línea y tiene mayor capacidad que de modo presencial. La Universidad a Distancia de la SEP, es gratuita, la cual hasta hace dos años tenía alrededor de 25 carreras y 3 períodos de inscripción al año”, dijo.

Recomendó a los jóvenes que antes de tomar una decisión, deberían entrar a la página de la Secretaría del Trabajo Federal y ver cuáles son las áreas de empleo con mayor demanda; en cuáles existen más vacantes, e incluso, consultar los salarios que ofrecen en función de cada profesión.

“Mediante estadística, se pueden dar cuenta cuáles empleos son muy demandados, cuáles son los niveles de interés en tipos de empleo y en qué sector de la economía se ubican los puede orientar para darse cuenta de lo que pudiera ser estratégicamente más adecuado para selección de estudios, pudiera uno estar errado en la primer elección (sic)”

Otra de las opciones es la búsqueda de becas en el país y fuera. Hay oportunidades escasas, pero las hay. Hacer estudios de licenciaturas en otros países como en China, Rusia, y Australia, los cuales, hasta hace años ofrecían este tipo de estudios bajo la condición de estudiar bien el idioma.

Si nada te convence

Izquierdo Sánchez dijo que quien no encuentra espacios educativos de su preferencia, puede ocupar un año para estudiar algún idioma, además de las diversas escuelas de idiomas que existen en el estado, desde las que ofrecen la UAEM y la UNAM, así como en línea existen cursos gratuitos y otros que tienen algún costo, o tutoriales para aprender de manera autodidacta; además de las opciones de aprender computación o todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías.

Los marginados

Refirió que Morelos tiene diferentes ubicaciones geográficas, y por supuesto aquellos adolescentes o jóvenes que habitan en una zona remota, más aislada, con menos medios de comunicación, tanto electrónicos como viales, ven restringidas sus posibilidades.

“Están en desventaja respecto al uso de las posibilidades que mencioné, pero hay que decirlo, la cobertura de internet y la cobertura telefónica casi llega al cien pro ciento del país, y quien tenga acceso a un teléfono y servicios de internet, por esta vía tiene posibilidad de acceder a una opción educativa”, dijo.

Adolescentes o jóvenes que habitan en una zona remota ven restringidas sus posibilidades

