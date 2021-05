[Especial] Ni para recargar el celular alcanza a los profesores

Aquellos maestros y maestras que de niños recordamos manejando coches último modelo, comiendo cada quincena en los mejores restaurantes, vistiendo las mejores ropas y zapatos, diciendo orgulloso su profesión, parecen haber quedado en el pasado, y ahora se han transformado, muchos, en esos luchadores que se paran frente a los edificios gubernamentales exigiendo un pago que no llega.

“Paso días en que ni dinero tengo para recargar saldo en mi teléfono”, o “tuve que vender los muebles de mi casa, la vacié para tener dinero porque no he cobrado”, son algunas de las respuestas de maestros y maestras del estado de Morelos que sin importar bajo qué esquema fueron contratados sufren del mismo mal: la falta de pago.

Los adeudos del gobierno con los profes morelenses, la falta de seguridad laboral, la burocratización del gremio, han pegado severamente a esa vocación casi mística de ser MAESTRO, y se escribe con altas porque así sonaba hace algunos años cunado a un docente se le preguntaba: "¿a qué te dedicas?".

El caso de Guadalupe se replica en cientos de profesores que llevan meses, quizá años sin cobrar un sueldo y que actualmente los obliga a pedir prestado, privarse de comprar cosas a sus hijos e hijas, y hasta casi pasar tarde sin comer.

“Tengo 18 quincenas sin cobrar pertenezco a los de nuevo ingreso 2020-2021, tenemos tiempo de haber entablado mesas de negociación con el Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), creo que desde el 25 de noviembre; primero nos decían que teníamos que esperar tres quincenas para poder cobrar y no he recibido ningún pago”.

No tener dinero es complicado, sobre todo para ella que es madre y padre en su familia “disculpe que llore, pero sí me da mucha tristeza estar en esta situación, porque hemos carecido de cosas, no tengo internet tengo que ir a un ciber para revisar mis trabajos”.

Otros han tenido que vender ropa en los tianguis, pedir prestado el banco, vender en cena, o cualquiera otra actividad que les permita subsanar sus gastos.

Más de 22 millones de pesos son los que se adeudan a los docentes, que cada quincena se van sumando sin poder acceder a un salario, refirió Yosmín Castillo Castrejón, Secretario de Vivienda de la Sección 19 del SNTE, e integrante de la Organización de Trabajadores de la Educación.

Esta misma organización inició una campaña en redes sociales con el mensaje “este 15 de mayo Día del Maestro no todos vamos a celebrar. Exigimos el pago de todos los adeudos, así como la basificación inmediata de los compañeros”.

La Secretaria General de la Sección 19 del SNTE, Gabriela Bañón Estrada, denunció que el gobierno del estado no ha dado cuenta del recurso que año con año se destina a las celebraciones del magisterio como Día del Maestro, Día Internacional de la Mujer, por el orden de los 20 millones de pesos.