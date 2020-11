[Especial] Muchos lemas, poco turismo

Cada quien llega a "inventar el hilo negro" y no toma en cuenta a los sectores, consideran ellos, los del gobierno en turno que acaban de descubrir "ese hilo negro" y no está mal que de alguna manera puedan aportar ideas, pero siempre sobre un planteamiento que haya, lo malo es que desechan todo lo anterior, gobierno por gobierno, que puede ser cada tres o seis años, y llegan los nuevos considerando que tienen que poner su propio sello, pero a final de cuentas los resultados no son tangibles, no son los esperados y lo podemos observar con las cifras, por el lugar en que esta Morelos a lo largo de los últimos años en materia turística, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez.

Enfático el dirigente empresarial recalcó, es definitivo que desafortunadamente, el turismo en el estado ha pasado por diferentes vertientes y me refiero en específico que cada vez que hay un cambio de gobierno desechan todo lo anterior y llegan los nuevos funcionarios con lo que ellos consideran o creen que es la panacea o va a dar resultados y la cuestión es que no han tomado en cuenta a los diferentes sectores, a la población, a la sociedad civil organizada, que son instituciones que quedan, las personas pasan en los puestos de gobierno y se van, pero las instituciones siguen en la vida económica y turística del estado.

Ellos llegan y consideran que es otro el lema cómo "Morelos la Primavera de México" hasta llegar a "Morelos Anfitrión del Mundo" ó "Morelos Esta Cerca" o el proyecto que tienen que poner en marcha en turismo, lo cual no podría ser malo si de verdad se le diera un seguimiento y se recuperarán las cosas buenas que han tenido, porque las han tenido anteriores gobiernos como en este mismo habrá algunas cosas buenas y el que llegue después que le de seguimiento y las vaya institucionalizando para que pueda ser un proyecto integral como lo hemos señalado.

Bajo esta problemática, insistió Ángel Adame es que consideramos que los constantes cambios de gobierno de funcionarios son los que han afectado e impedido que se consolide un proyecto integral en materia turística, luego de que como es sabido hace algunos años Morelos era considerado inminentemente turístico, antaño fue residencia artistas, inclusive mucha gente de la ciudad de México tomaba como segundo lugar de residencia, principalmente los fines de semana a Cuernavaca, pero hoy hay un detrimento, por todo este tipo de circunstancias, más allá de la pandemia que también a afectado, pero con los años ha venido a menos el turismo, salvo Tepoztlán, todas las demás localidades han tenido una baja en el turismo.

Señala sector empresarial hay poca difusión turística del estado / Archivo | El Sol de Cuautla

Pero cuánto se invierte en campañas de promoción turística, se le cuestionó, y señaló que en cuanto a difusión y a promoción turística nosotros tenemos que decir que ha sido muy poco, vemos otros estados como constantemente se promocionan en televisión, en eventos deportivos, en eventos de renombre, salen cintillos, salen comerciales, promocionando a los diferentes estados y municipios, pero en Morelos pasan los años y nunca hemos visto una campaña de este nivel.

Pero también podemos ir enumerando que por igual falta señalización , algo que se ha hablado por años, para que el turista llegue al estado y pueda fácilmente llegar al punto que le interesa visitar sin que tenga ningún inconveniente, hablamos también de la capacitación turística que ha faltado que se involucren a más sectores de la población para que cualquier visitante que llegue lo podamos recibir y tengamos esa vocación de ser un estado que los recibe con los brazos abiertos, con una sonrisa y los atiende y les sabe decir que lugar visitar, para puedan conocer los atractivos y bondades del estado.

Por todo ello Ángel Adame concluyó en que falta mucho por hacer en materia turística, comenzando por esta elemental vinculación y el Plan Integral de Turismo como ya lo hemos señalado y que se avoquen todos los sectores prestadores de servicios.

Llaman a crear una estrategia en conjunto con todos los involucrados en el turismo / Cortesía | Facebook: Hacienda de Cortés