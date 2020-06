[Especial] Morelos, semillero de escritores

Escribir es algo que generalmente todos hacemos de manera cotidiana, sin embargo, el don de compartir experiencias reales e historias ficticias es una labor que los escritores transforman en letras que quedan plasmadas en cuentos, ensayos, poemas, crónicas, novelas y fábulas, con un toque único, especial y un estilo propio.

En Morelos, existen escritores con gran trayectoria y otros que integran una ola emergente que ha ido creciendo en los últimos años.

Con 21 años de carrera, Daniel Zetina es un escritor mexicano que ha vivido y trabajado en Cuernavaca y Querétaro, siendo esta última la ciudad donde radica actualmente. Daniel se describe como un escritor mexicano, morelense siempre pero también de otras latitudes. Actualmente tiene 24 libros publicados en varios géneros, es fundador y editor de Infinita Editorial y Ediciones Zetina, además ha impartido talleres a jóvenes y adultos.

Acabo de cumplir 41 años y 21 de carrera, y estoy muy contento de poder ejercerla, especialmente en estas épocas de crisis, donde se comprueba que el arte y la literatura son dos trincheras para enfrentar cualquier dificultad y desventura en la vida; para mí siempre ha sido algo importante escribir, producir, publicar y compartir, porque un escritor se hace en la escritura, expresó Daniel Zetina.

Por su parte, Juan Pablo Picazo, originario de Cuernavaca, es un poeta, narrador y periodista con más de 30 años de trayectoria, autor de “Palabras pendientes” (Sedesol / Gobierno del Estado de Morelos) y “Crónicas de la Ciudad Tlahuica” (UAEM). Además ha impartido talleres literarios en instituciones públicas y privadas.

Soy antediluviano en estos menesteres conforme a las personas que están ahora haciendo este trabajo en el estado, yo empecé a escribir cuando iba en la secundaria, hace muchos años. Y traía muy seria esa idea de hacerme escritor, pero más tarde, al momento de decidir qué carrera cursar me parecía que el asunto del periodismo era una cosa cercana y compatible con la escritura y esa onda de la literatura al menos en el siglo XIX y por eso me dio por estudiar comunicación. Después me dediqué a la docencia, pero seguía con publicaciones constantes en blogs y cosas así, comentó Juan Pablo Picazo.

Presente de los escritores y la literatura en Morelos

Actualmente, Daniel Zetina radica en Querétaro, lugar donde ha encontrado la inspiración y ha escrito más de la mitad de su obra, sin embargo, Morelos siempre ha sido parte de su vida y reconoce que es un lugar con mucho desarrollo en cuanto a la literatura.

Morelos siempre ha sido un terreno fértil para la escritura, recuerdo por ejemplo desde que Manuel Puig llegó a escribir a Cuernavaca y murió ahí en 1990, de ahí para acá hablamos de 30 años y en ese tiempo han surgido al menos 100 escritores que han ganado becas y todo tipo de premios, concursos, estancias, residencias y que han dado la nota grande por Morelos. Para mí sigue siendo de gran inspiración toda la gente que escribe, crea, va para adelante, enseña y le muestra al mundo que Morelos es un foro de creatividad imprescindible en la vida de México, comentó Daniel.

Por su parte, Juan Pablo Picazo se ha desempeñado como periodista cultural, y actualmente produce Morelos en La Hora Nacional, y coproduce y conduce El ojo de la mosca revista de divulgación científica y cultural para el Instituto Morelense de Radio y Televisión, sin dejar de escribir. Asimismo, desde su perspectiva y el apoyo que brinda a las nuevas generaciones de escritores en sus espacios culturales comenta que actualmente vivimos un momento histórico respecto a la literatura en el estado.

Con este importante auge, la apertura en las escuelas morelenses, la calidad artística de los escritores que existen actualmente y la diversidad de editoriales reconocidas e independientes, ambos autores ven un futuro muy prometedor en el estado. Asimismo, la formación de nuevas generaciones es algo fundamental en la literatura pues cada una expresa a su manera las diversas temáticas, abriendo un panorama muy amplio y enriquecedor.

¿Se puede escribir sin becas?

Respecto al tema de las becas otorgadas por instituciones públicas y privadas que se auspician un sinfín de creaciones literarias, Daniel tiene la firme convicción de que se debe escribir sin becas, pues cuando se tiene una, existe ese compromiso que no brinda tanta libertad. “Es una forma de empeñar tu palabra, tenerla no es malo, tampoco hay que criticarlas ni arrepentirse de ellas, simplemente no se vale depender de las becas”.

Desde hace 20 años, Juan Pablo no ha publicado otro libro, aunque tiene alrededor de 16 obras terminadas, asimismo ha compartido su trabajo en revistas y antologías de la Ciudad de México y España.

Este asunto de la publicación para mí sigue siendo una asignatura pendiente, me ha sido difícil, no he tenido la suerte o realmente no escribo cómo le gustaría a los editores. Pero mantengo abierta mi mente a las críticas y estoy tomando un curso de autoedición para preparar algo propio, aunque no he tenido el tiempo necesario para dedicarme de lleno.

Los escritores y la época de confinamiento

El escritor y periodista considera que durante este confinamiento los artistas han demostrado su solidaridad y fuerza como colectivo, aún si trabajan juntos o separados, de la mano del gobierno o desde la independencia, demostrando su valor y la importancia que tiene en el desarrollo de la sociedad.

Respecto al momento que vivimos, Daniel señala que el confinamiento no es tan ajeno para él, sin embargo, si le falta la sociabilidad, la lectura, el público, la charla, y el contacto con la gente. Muchos planes como presentaciones, ferias del libro, conferencias y nuevos clientes se vieron afecta

Daniel Zetina expresó que de las obras que ha escrito, su favorita es la novela “Óleo sobre Ketamina”, que ha sido uno de los que mejor ha recibido el público.