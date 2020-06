[Especial] Morelos registra 21 ataques a periodistas

El 7 de junio de 1951, editores de periódicos y el entonces presidente de la república, Miguel Alemán Valdés, instituyeron el Día de la Libertad de Expresión.

Año tras año el presidente en turno se reunía con los dueños de diarios y revistas del país para conmemorar su día. En 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez agregó la entrega del Premio Nacional de Periodismo en reconocimiento a la labor destacada de los profesionales en medios de comunicación.

Los reconocimientos eran entregados por el Gobierno hasta el 2001, cuando se dejó en manos de un Consejo Ciudadano la responsabilidad de reconocer el trabajo de los periodistas.

Está es una ocasión catalogada por diversas organizaciones, medios de comunicación y periodistas, para informar a los ciudadanos de las violaciones a la libertad de prensa, un recordatorio de que en docenas de países de todo el mundo las publicaciones son censuradas, multadas, suspendidas y clausuradas; los periodistas y editores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados.

¿Qué tan libre es la prensa?

De acuerdo a la Unesco, México se ha despeñado en los últimos años como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, esto se traduce a que de 2009 a 2019 se han registrado tres mil 918 agresiones contra la prensa en México, 92 periodistas asesinados en posible relación con su labor, mientras que el 99.13 por ciento de los crímenes permanecen impunes.

En los últimos años, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo / Cortesía

Según datos de la organización Artículo 19, mayormente en el 2019 la información siguió siendo el objeto de guerra, se reflejo un incremento de agresiones contra periodistas con el mayor número en la historia que fue de 609 en un año.

El informe anual “Disonancia: Voces en disputa” reconoce que en lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha podido ejercer a plenitud el derecho a disentir. Periodistas han visto cómo, al formular cuestionamientos al jefe del Ejecutivo federal o a sus acciones de Gobierno, las redes sociales inician enseguida un hostigamiento con calificativos utilizados por el propio Ejecutivo como “prensa fifí”.

En el estado de Morelos el acceso al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo es limitado y si la nota sale en sentido supuestamente negativo al Gobierno estatal, en redes sociales comienza a surgir una persecución a los periodistas, que se añade a la falta de flujo de información y soportar insultos a su trabajo.

En este informe se indica que en Morelos se han registrado 21 agresiones contra periodistas; en 2017 el mapa de agresiones a periodistas de Artículo 19 registró cuatro agresiones específicas de amenazas e intimidación.

A nivel nacional, desde 2012 existe el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, misma que cuenta con un fondo establecido en la ley de la materia, destinado exclusivamente para la implementación y operación de las medidas preventivas y de protección urgentes requeridas.

No obstante, a nivel estatal, pese a que desde agosto de 2018 se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, y fue un compromiso del hoy gobernador Blanco Bravo su instalación, no se ha llegado a un acuerdo entre los agremiados.

A escasos meses de ocupar la cabecera del Poder Ejecutivo estatal, el Gobierno actual se vio manchado por el asesinato del activistas y comunicador Samir Flores Soberanes, que en febrero de 2019 perdió la vida luego de ser baleado en su casa de Amilcingo, Morelos. Él dirigía la radio comunitaria Amiltzinko y era un activista contrario al Proyecto Integral Morelos.

De igual forma, tras la balacera registrada el 8 de mayo de 2019, el gremio periodístico morelense se vio amenazado con mantas y cartulinas con mensajes presuntamente provenientes del crimen organizado, por ello la organización Artículo 19 solicitó a las autoridades de Morelos y del Gobierno federal garantizar la protección de los comunicadores, algo que no sucedió.

A finales de julio de este mismo año, se encontró el cuerpo de Rogelio Barragán, periodista del portal Guerrero al Instante, dentro de la cajuela de un vehículo en el municipio de Zacatepec.

En Morelos y en el mundo los ciudadanos han dejado de creer por completo en la prensa, la han tachado de “vendida”. La realidad es que dedicarte a esto no es fácil, no hay un horario establecido, la paga llega a ser poca, existen limitantes en la obtención de información aunque existen los portales de transparencia, de igual forma las agresiones, violencia, campañas de desprestigio, cierre de espacios noticiosos y hostigamiento siguen presentes; sin embargo, la prensa es el eje de la democracia y sin su existencia no conoceríamos la realidad diaria de lo que pasa en en cada rincón del planeta.