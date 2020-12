[Especial] Marginado de la salud, un tercio de la población morelense

El 30 por ciento de la población morelense no tiene acceso a ningún tipo de cobertura de salud, ya que la entidad cuenta con 10 hospitales y 204 centros de salud y ya no es necesario inscribirse al INSABI para ser atendidos

Omar Cerezo, asesor de la Asociación de Médicas Mexicanas “Matilde P. Montoya”, así como del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estíticos y Reconstructivos del estado de Morelos y de la Conferencia Médica Latinoamérica y del Caribe, comentó que desafortunadamente en la entidad no existe una cobertura suficiente de salud porque tenemos un problema grave de limitaciones presupuestales.

Señaló que para que la entidad tenga un sistema de salud más o menos funcional deberían estar destinando 9 mil pesos al año por cada habitante, “por lo menos entre mil 400 millones de pesos a 2 mil millones de pesos exclusivamente para tener la atención en el estado”.

Actualmente, el presupuesto que tiene la Secretaría de Salud es de 20 millones de pesos, por lo que existe una disparidad considerable con lo que se necesita, mientras que los Servicios de Salud en Morelos (SSM) tienen un presupuesto de entre mil 400 hasta mil 600 millones de pesos, pero si se sumara la capacidad de cobertura que debería de tener todo el sistema descentralizado de este organismo, necesitarían de 9 mil millones de pesos, es decir, una cuarta parte del presupuesto total que tiene el Gobierno Estatal.

“Obviamente juntar todos esos recursos lamentablemente no se ve posible en el plazo inmediato o mediano. Lo que se tiene que hacer es tomar medidas más efectivas, más que de cobertura de servicios de capacidad en el primer nivel para prevenir y en el primer nivel podríamos llegar a ahorrarnos un 97 por ciento del presupuesto que se necesita”, propuso.

Lamentó que en México y en Morelos no existan incentivos hacia los médicos generales, quienes de hecho, como en otros países, deberían generar más especialistas, porque son la primer línea de contacto y los que pueden evitar que la población enferme o requiera otro nivel de atención.

“Una buena política de salud debe de estar orientada a que la población no se enferme y no tenga que llegar al hospital y como no contamos con esos filtros se ve rebasada la capacidad en el segundo y tercer nivel, por eso tenemos un gran problema de cobertura”, expresó.

Consideró que si funcionaran los poco más de 200 centros de salud de la entidad, adicionando unidades de diagnostico o de nivel 1.5 de atención, que implica unidades de raxos x, laboratorios, entre otros equipos, se podría diganosticar a la población antes de que presenten patologías que los lleven a los hospitales, y la vez se ahorran recursos por ser funcionales.

“Es casi el 30 por ciento de la población, no tiene cobertura en ninguno de los sistemas de salud que tenemos; aquí el problema que como no tenemos esas garantías, mucha de esa población requiere otro tipo de atención que también es de primer nivel”, concluyó.

Cobertura Sanitaria de los SSM

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud Estatal los SSM cuentan con 10 hospitales públicos (7 generales y 3 comunitarios), además de 204 centros de salud ubicados en los 36 municipios.

Asimismo, cuenta con unidades especializadas para atender enfermedades crónicas no transmisibles, violencia, salud mental, adicciones, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, salud de las y los adolescentes, así como defectos al nacimiento.

También, se cuenta con el Hospital del Niño Morelense, el cual está catalogado en un tercer nivel de atención y no solo recibe pacientes de la entidad, también de estados vecinos como Guerrero, Puebla y Estado de México.

Los SSM brindan atención a personas que no cuentan con algún tipo de derechohabiencia, al último corte en la entidad recibieron atención más de un millón 206 mil personas.

Aclararon que el INSABI no requiere que las personas se registren o afilien, únicamente deben llevar INE, CURP o acta de nacimiento; por lo tanto, los Servicios Estatales de Salud brindan la atención.