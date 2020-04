[Especial] Luz y wifi en la cuarentena

Aún cuando no hay datos estadísticos inmediatos sobre el aumento en el consumo de energía en los domicilios y el uso del wifi en los hogares por el llamado a “quedarse en casa” por el Covid-19, toda vez que esta contingencia no ha terminado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no descartó que sea similar a la fecha de diciembre cuando el consumo de energía eléctrica en los hogares y negocios mexicanos se incrementa hasta un 30 por ciento, sobre todo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, debido a un mayor uso de aparatos electrónicos y electrodomésticos.

Es claro que el mantener a la gente en sus casas aumenta la carga de energía eléctrica doméstica y de consumo de ancho de banda en internet, en México y en Morelos, debido a la gran cantidad de usuarios de internet, horarios de consumo, usuarios de plataformas de streaming, usuarios de telefonía celular, consumo en ancho de banda, consumo en kilowatts y proporción del incremento.

Pero al momento al menos en la entidad, el vocero de la CFE, Raúl Gómez Cardenas irónico pidió esperar al menos que concluya el bimestre.

Sin embargo, la CFE ha mencionado que es en diciembre cuando si había esta demanda de energía, sobre todo por el mayor uso de aparatos electrónicos y electrodomésticos impulsa esta situación

El consumo eléctrico per cápita aumentó en seis por ciento en los últimos años, según datos públicos del sistema de información energética de la Sener, en los que se establece que "una persona en México al 2018 tenía un consumo de 2,228.100 KWh (Kilovaltiohora), mientras que en 2015 su consumo era de apenas 2,055.593 KWh, por lo que el consumo per cápita se elevó en ocho por ciento",

La CFE publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que el costo para consumidores de: Tensión menor o igual a 220 kilovoltios será de 0.0668 pesos por kilowatt (kWh). Tensión mayor a 220 kV se establece un costo de 0.1521 pesos /kWh. Por lo que no es nada barato el servicio y que debe ser tomado en cuenta por la gente al momento de estar en casa.

Analistas internacionales refieren que la población que se encuentra en casa y usa una conexión que estaba destinada para ciertas tareas específicas muchas veces resulta insuficiente. Las redes se han visto saturadas y como consecuencia muchos sienten que tienen “lenta” la conexión.

Incluso por experiencias, refieren que la velocidad de los servicios de internet fijo y móvil ha decrecido en algunos países como Estados Unidos y Canadá debido al cambio de hábitos de los usuarios por el Covid-19, y en México no se descarta pueda ocurrir igual.

Y para evitar incrementos en el consumo de energía eléctrica por el Covid-19, la CFE recomienda el uso de focos con tecnología LED, así como apagar las luces y aparatos eléctricos que no sean utilizados. Para más consejos sobre el ahorro la CFE pone a disposición de sus clientes su sitio de internet y sus redes sociales con la etiqueta #AhorraEsCuando.

CIBERNAUTAS MEXICANOS

La Asociación de Internet en México, realizó un análisis mediante un estudio llamado los Hábitos del Internauta Mexicano elaborado en el 2019, y concluyó que el país alcanza un 71% de penetración entre la población a la hora de navegar por el ciber espacio, con 79.1 millones de usuarios conectados.

En el 2006 se contemplaba en un 20 por ciento de usuarios de internet, para 2018 el alcance ya era de 82.7 por ciento. El 51 por ciento son mujeres y el 49 por ciento hombres, el rango de edad de los cibernautas estaba entre los 25 a 34 años. Con alta presencia en el centro sur del país más que otras regiones.

Los momentos de conexión en medio día (12 a 14 horas) y a media tarde (16 a 19 horas), fueron los horarios de mayor tráfico en internet en México en 2019. El 67% de los internautas en México, perciben que se encuentran conectados en internet las 24hrs.

En 2019 los usuarios de internet en México pasaban diariamente 8 horas con 20 minutos, 8 minutos más que en 2018. El 14% de los usuarios de internet en México realizaron alguna compra, a partir de interactuar con la publicidad en línea, 6% menor respecto a 2018.

El 18% de los usuarios de internet hacen su supermercado en línea, la principal razón para realizar esta actividad es la practicidad. Búsqueda de promociones, descuentos y variadas formas de pago, encuentran afinidad dentro de este canal, los usuarios perciben así las bondades de realizar sus compras de súper mercado en línea. La experiencia presencial es la principal razón para no comprar el súper en línea, esto debido al aseguramiento de productos y calidad de los mismos, significa falta de información para poder adoptar esta manera de comprar.

OTROS PAISES ANTE EL COVID-19

En países con Covid-19 antes que México como China, Corea, Japón e Italia, se reflejaron tasas de crecimiento del tráfico de internet, sobre todo en un promedio del 25 por ciento mayor en el último mes que el resto del mundo.

Especialistas que se han interesado en el tema, explicaron que es un hecho que la demanda de las telecomunicaciones aumentará ante la crisis, como lo demuestran las compañías telefónicas en España que comienzan a recomendar reducir el consumo de internet para evitar un colapso de las redes, ante el incremento del uso del servicio provocado por el estado de cuarentena, en México por ejemplo no se ha informado nada sobre esto.

“Estos días en los que se van a multiplicar todo tipo de transacciones en línea, como transferencias bancarias o compras por internet, las conexiones por cable son una forma de minimizar el riesgo de que intercepten nuestros datos sensibles: es mucho más sencillo el pirateo si está emitiéndose por el aire y puede interceptarse la comunicación que si se hace por medio de cable” mencionaron los especialistas en España.

En México ninguna empresa telefónica y menos el órgano desconcentrado de energía han realizado las recomendaciones, para el cuidado del servicio con el propósito de no aumentar sus tarifas domiciliarias por el mes y medio en que estarán en casa, y tampoco los proveedores de telefonía y de datos han realizado sugerencias a los usuarios para que no abusen a la hora de navegar porque verán afectados las tarifas que pagan o los paquetes mensuales.

