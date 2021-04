[Especial] Los comicios luchan contra la desinformación

Votar libremente en un proceso electoral es uno de los derechos más importantes de un ciudadano en una democracia. El ejercicio del voto libre da legitimidad a las autoridades que quedan integradas y otorga al ciudadano el poder individual de decidir, pero la participación en sí misma porta su propia recompensa.

De acuerdo con el economista alemán Albert O. Hirschman, conocido por ser pionero de la Economía, el premio no es o no sólo es el logro del fin proclamado (un aumento salarial, la construcción de una escuela, la preservación de un área verde, etc.), sino la participación misma, en la cual se entra en contacto con otros, se tejen redes de amistad y solidaridad.

De ahí la necesidad de que los ciudadanos salgan a emitir su sufragio, evitando que otros tomen las decisiones, pero emitirlo desde un punto razonado, verificando de fuentes confiables los perfiles de las y los candidatos que estarán pidiendo su voto en la contienda electoral, los partidos políticos que representan y sus propuestas de campaña.

De acuerdo con el consejero electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Alfredo Javier Arias Casas, es fundamental que el electorado esté informado, primero porque el tema de la información es un derecho, y, segundo, al ser una obligación de los ciudadanos estar informados, debido a que se trata de tomar una información que va a beneficiar o perjudicar en lo individual y en lo colectivo.

“El momento de la toma de decisiones a través del voto es una situación que implica que, en los próximos mínimo tres años, esa decisión que tomaste es la que va a tener tu representación en el ejercicio del poder público y por lo tanto va a tomar decisiones por ti, entonces es fundamental que se esté informado”.

Reconoció que si bien hoy en día estamos en la era de la información esto no garantiza que todos los datos sean reales, existiendo un gran porcentaje de noticias falsas, por lo cual afirmó que la única manera de que la ciudadanía cuente con información real es interesándose por los temas públicos y eso lo van a lograr a través de los medios de comunicación que han tenido una trayectoria en el estado.

Como institución, el Impepac, afirmó, no se daría a abasto para poder hacer una selección de la información que se publica en redes sociales y estar al pendiente para decirle a la ciudadanía “esto es real o no es real” al no tener la infraestructura para lograrlo.

“La única forma indubitable para conocer la trayectoria de alguien es la información diaria que cada ciudadano debe tener acerca de la situación pública del estado, es decir, informarse continuamente a través de los medios de comunicación de lo que sus funcionarios y personas públicas realizan todos los días dentro del quehacer público de Morelos”.

A partir de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos el término de Fake News (noticias falsas) cobró relevancia, tras comenzar los periodistas a percatarse de una serie de historias inventadas que se hicieron virales en Facebook. En su momento fueron desconcertantes pero a lo largo del tiempo se han convertido en algo habitual, que se especializan en la construcción de textos que o, bien, inventan datos o falsean la información, a fin de fortalecer o desacreditar al gobierno, partidos políticos, candidatos y también al mismo electorado.

El también presidente de la Comisión de Organización y Partidos Políticos del Impepac admitió que, ante el bombardeo de información que existe actualmente, la ciudadanía puede protegerse de información dudosa investigando y teniendo un interés diario por conocer la vida pública de su estado, conocer a las autoridades, actores políticos, empresariales y de organizaciones civiles, “todo aquello que finalmente le va a servir para la toma de decisiones en un proceso electoral o mecanismo de participación ciudadana”.

Roberto Salinas Ramírez, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, señaló que frente a múltiples plataformas, espacios y medios que difunden información sobre candidatos lo importante que es saber cómo usarlas e identificar y buscar la información que pueda dar los datos correctos, “vamos a estar frente a múltiples personas, medios que van estar difundiendo información y tenemos que ser capaces de poderlas contrastar, comparar y tomar la decisión correcta para estar ofreciendo información confiable”.

El primer elemento, explicó, es estar revisando, comparando no varias fuentes; el poder colaborar será necesario para conocer cuál es la fuente, cuál es la trayectoria, cómo realiza la información, cómo difunde, así como si la difunde de varios candidatos o de uno.