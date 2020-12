[Especial] Los más pobres son los más solidarios

En México estudios han demostrado que las personas con menos recursos económicos son más solidarias, y en el caso particular de la cultura mexicana una condicionante de ser solidarios es el parentesco.

El 22 de diciembre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas mediante su resolución A/RES/60/209 proclamó el 20 de diciembre como el Día Internacional de la Solidaridad Humana, convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es importante para la lucha contra la pobreza.

Este día llama a celebrar nuestra unidad en la diversidad, sensibilizar a la población sobre la importancia de la solidaridad, así como para actuar y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza.

Emmanuel Orozco Núñez, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la Academia de Ciencia de Morelos (ACMor), señaló que existen algunos factores que condicionan la respuesta solidaria.

“Creo que sí varía, depende del tipo de solidaridad; quitando el tema de los desastres, creo que sí hay, sociológicamente hablando, algunas condicionantes o respuestas solidarias”, expresó.

Destacó que en el caso particular de la cultura mexicana un condicionamiento importante en la solidaridad es el parentesco y esta situación se ha observado en casos de trasplantes. Más del 85 por ciento de los trasplantes viene de un pariente solidario, y en muchos de los casos no se respeta la voluntad de la persona de donar sus órganos la morir.

El investigador indicó que en el plano social existen muchos estudios que muestran que en el caso de México la gente mientras menos recursos tiene es más solidaria y hay muchas respuestas observables y que son claro ejemplo, como el cuidado de los niños.

De acuerdo con investigaciones que realizó en poblaciones de bajos recursos de Morelos encontró que entre vecinos cuidan a los niños, apoyan a los padres o madres de familia que tienen que ir a trabajar, así como el intercambio de alimentos entre vecinos.

Agregó que algo que difícilmente se daría en zonas donde habitan personas de alto ingreso, “a veces ni la puerta le abren”.

Solidaridad en situaciones extremas

Emmanuel Orozco indicó que en situaciones extremas se ha comprobado que la gente es solidaria y en temas como desastres naturales, como sismos, inundaciones se ha visto una respuesta automática por la temporalidad. “Las personas regalan y apoyan quizá una semana, y de forma automática, pero es un corto tiempo”.

En la emergencia sanitaria el investigador señaló que se ha observado que la población ha sido solidarían de forma económica con comercios que a la mejor ya había una relación o se consumía, y se sigue recurriendo para apoyarlos y consumiendo.

Destacó que con la pandemia se congelaron muchos fondos y muchas personas están en riesgo de perder el empleo, por lo que algunos investigadores han mantenido a sus colaboradores, pagando de sus propios recursos, siendo solidarios.

Lo mismo sucede con algunas empresas o microempresarios que mantuvieron a su personal durante los meses críticos, y otros aunque quisieran no pudieron por no tener la capacidad económica.

En materia gubernamental, dijo, no pasa lo mismo, no hubo ni una apoyo financiero, como el caso de las secretarías de economía estatal y municipal han declarado que no van a regalar ni un peso.

Citó que otro ejemplo de no ser solidario fue el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en vez de ayudar a los usuarios, subieron las tarifas en plena pandemia.

Orozco Núñez dijo que como conclusión en materia familiar los mexicanos somos tremendamente solidarios , en muchos niveles desde prestar dinero, regalar, se perdona malas acciones; a nivel social depende del asunto se ayuda más si está involucrado la vida un pariente y en temas económicos se ha observado que hay mayor solidaridad en donde hay menores recursos.