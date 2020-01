[Especial] Lo que debes saber sobre el Día de la enfermera

En un hospital, el personal de enfermería tiene un rol fundamental en la atención, detección y el control de las enfermedades crónicas; este sector es el encargado de brindar cuidados integrales que responden a las necesidades de los pacientes y las comunidades, además de brindar calidad y seguridad de los tratamientos, así como dar un seguimiento adecuado a pacientes en sus tratamientos.

En los pasillos podemos observar a quienes portan su uniforme color blanco y una cofia, en el caso de mujeres, y lámpara, los cuales son distintivos de este gremio, de los más importantes en el área de la salud, al ser una de las profesiones más nobles que existen.

Por ello al ser una de las profesiones más importantes en el sector salud, en 1931, el doctor José Castro Villagrana, quien en ese entonces era el director del Hospital Juárez de México, estableció el 6 de enero como el Día de las Enfermeras y de los Enfermeros.

Desde entonces, hace 89 años, el país reconoce cada 6 de enero la enorme labor que día a día realizan hombres y mujeres, quienes forman parte del personal de enfermería de cualquier institución de salud.

En 1931, el doctor José Castro Villagrana estableció el 6 de enero como el Día de las Enfermeras y de los Enfermeros / Fotos: Gude Servín

Oficio donde predominan las mujeres

De acuerdo con las estadísticas del Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería, en 2017 se contaba con un registro de un poco más de 300 mil enfermeras y enfermeros en México.

Sin embargo, dentro de sus filas en esta disciplina continúa con una mayor participación de mujeres, las cuales representan el 85% del total de esta profesión, mientras que un 15% son hombres.

De acuerdo a personal de enfermería, el mayor número de quienes desempeñan esta labor son mujeres, lo cual manifiestan es debido a que ha sido una carrera que este sector prefiere desempeñar, más que los hombres, debido a los cuidados que se brindan y la atención que se da, sin embargo, destacaron que actualmente ha incrementado en número de enfermeros, los cuales han presentado también un buen desempeño en este sector.

Gude Servín | El Sol de Cuautla

28 años de servicio

Paula Salgado Sosa, trabaja desde hace 28 años como enfermera. Según refiere, a pesar del tiempo, el sentimiento humano no se pierde. Con el paso de los años, dice, las experiencias y los pacientes siempre se recuerdan.

Esto al recordar un caso ocurrido el fin de semana pasado, cuando un paciente de 85 años de edad, tras sufrir una enfermedad crónica, perdió la batalla, por lo que ella se acercó a la familia minutos antes del deceso de la persona y pidió se acercarán a él y le dieran palabras de aliento y se despidieran, momentos que recordó con lágrimas.

“En nuestra preparación nos dan una materia de tanatología, en donde te enseñan a dar un acompañamiento cuando se da una pérdida de un paciente, en donde se prepara de manera sicológica a los que se quedan y al que se va tenemos que darle los cuidados con mucho respeto porque es una persona con un cúmulo de vivencias, experiencias y respeto de lo que hizo en su vida y eso como enfermera te llega”, detalló.

Te interesa:

Inquietud en Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción

SRE asiste a estudiante de la UNAM que contrajo bacteria mortal en Europa

Anuncian facilidades de pago del refrendo 2020

La necesidad de dar una mejor calidad de vida a sus hijos, además de poder atenderlos cuando estuvieran enfermos, fue lo impulso a Paula a estudiar primero como auxiliar de enfermería y así ir avanzando en su preparación, hasta que actualmente cuenta con una maestría.

Actualmente trabaja en la clínica Rafael Barba Ocampo del ISSSTE, dependencia para la cual lleva 28 años de servicio, en donde recuerda que tras concluir sus estudios en Enfermería y realizó su servicio social le ofrecieron trabajo y desde esa fecha hasta ahora ha brindado su atención en ese sector.

Uno de sus obstáculos que encuentra en su labor diaria es el hecho que a pesar de la importancia que tiene este grupo en el sector salud, no es reconocida su labor, ya que es muy mal pagado y a pesar de la preparación que tienen no se les reconoce y no se les paga conforme a las certificaciones, y grados que van obteniendo, por lo que señala que es necesario que el gobierno y las instituciones y empresas privadas reconozcan la importancia de los enfermeros en un hospital.

Gude Servín | El Sol de Cuautla

Local Cerramos con broche de oro: Cuauhtémoc Blanco Local [Especial] Dañan los vicios a exarquero