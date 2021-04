[Especial] La pandemia causa nostalgia a la niñez

La pandemia de Covid-19 ha modificado por completo la vida de miles de millones de personas alrededor del mundo, no solo ha afectado la rutina de personas adultas o adultos mayores que son considerados el sector de mayor riesgo sino también ha impactado en el desarrollo de los niños y adolescentes.

De acuerdo a la psiquiatra infantil de Clínica Alemana, Marcela Abufhele, algunos de los riesgos a los que se puede ver expuesta la niñez y que perjudica su estabilidad emocional es el temor al riesgo de contraer coronavirus, la separación y duelo de seres queridos y familia ampliada, un ambiente más estresante y menos contenedor de sus necesidades, aumento del riesgo de ser víctimas de maltrato.

Mientras que el no poder asistir al colegio afecta la socialización, disminuye la actividad física, aumenta el tiempo de exposición a pantallas y altera patrones de sueño. Pese a estar bajo una dinámica de home school siguen enfrentados a una presión académica y además el no poder ver a sus amigos o hacer sus deportes habituales, les genera ansiedad, señala la experta.

En México, las escuelas han permanecido cerradas un año, cifra superior al promedio en América Latina y el Caribe y el doble de la estimación global, según datos de las Naciones Unidas, situación que además coloca al país en octavo lugar entre los países donde las instituciones educativas han permanecido cerradas por mayor tiempo.

Previo a la emergencia sanitaria, México ya enfrentaba una crisis de aprendizaje, puesto que alrededor del 80 por ciento de las niñas y niños en primaria no alcanzaban los conocimientos esperados en comprensión lectora y matemáticas, cifra que refiere el organismo, podría agravarse dada la dificultad de mantener la calidad educativa con los recursos disponibles en casa.

A un año de la contingencia sanitaria, niñas y niños morelenses han coincidido en que vivir este tiempo ha sido sumamente complicado, al estar lejos de sus amigos, maestros y familia, de su rutina y hasta llega a ser fastidioso el tener que acatar cada una de las medidas de seguridad sanitaria.

Por segunda ocasión el Día del Niño tendrán que celebrarlo a puerta cerrada, dejando de lado las actividades y regalos que se hacían año con año en las escuelas y también en sus hogares, pero en El Sol de Cuernavaca quisimos adelantar esta celebración, escuchándolos y dándoles un espacio a estás personitas que experimentan a su propia manera la covid-19.

Para Julieta Padilla, quien cursa el segundo grado de primaria, ha sido difícil estar encerrada en su casa, sin poder ir a la escuela o poder salir en general, “a veces me siento muy aburrida y no sé que hacer. Sí extraño mucho ir a la escuela, extraño ver a mis compañeros y maestras”.

Por segunda ocasión el Día del Niño tendrán que celebrarlo a puerta cerrada, dejando de lado las actividades que se realizaban en la escuela y el hogar / Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca

La pequeña expresó que desea este virus pueda acabar para volver a salir y no usar el cubrebocas, “sí mucho para volver a salir y para no usar el cubrebocas y todo eso, no es difícil usarlo pero si molesta un poco y lo tengo que utilizar mucho”.

“Bien aburrido porque hace mucho que no veo a mis familiares y a mi primo Mau y extraño ir a la escuela para hacer mis tareas, extraño jugar porque la abuela tiene mucho trabajo y no puede jugar conmigo y extraño ir a la escuela porque puedo ver a mis amigos y extraño a mi primo Mau porque tiene un juego que es muy divertido”, declaró el pequeño Emiliano Trejo, estudiante de tercero de kínder.

“Ha sido muy difícil estar encerrada porque tenía clases y a veces hacia tareas y no hay nada que hacer aquí en la casa, solo hay tele y tablet y me aburro”, indicó Valentina Martínez.

La estudiante de primer año de primaria manifestó que desea la pandemia acabe para poder regresar a la escuela, ver a su maestra pero sobre todo a sus amigos y a un amigo en especial que no ha podido ver desde que inicio el aislamiento obligatorio, a quien “extraña mucho”.

Mientras que Santiago Portugal, de quinto grado de primaria, ha tenido que enfrentar el miedo de poder contagiarse o que algún familiar se enferme de covid-19; este año encerrado ha sido complicado porque extraña la escuela –el recreo-, ver a sus demás familiares y sobre todo, salir.

“Sí los extraño bastante pero luego hacemos videollamada, sí he tenido miedo de contagiarme o que mi familia se pueda contagiar pero pensando en que todo va a salir bien, con las medidas de sanitización ya habrá menos contagios, salir menos haría que haya menos contagios, la vacuna hace que se me quite un poco la preocupación sobre el covid”.

Reconoció que el uso del cubrebocas también es molesto, en especial cuando quiere realizar alguna actividades física, “una vez que fue a un lugar de brincolines y me hicieron que usara el cubrebocas y yo ya estaba bien sudado y fastidiado y no podía quitármelo”.

Regina Alcázar de sexto grado de primera aseveró que apenas, a un año de la pandemia, ha podido salir de su casa, por lo menos a dar una vuelta en su colonia, esto debido a que vive con su abuelita a quien han estado procurando desde el inicio.

“Sí es difícil no creí que fuera a extrañar tanto ir a la escuela y ver a mis maestros, pero después de tanto tiempo encerrada extrañas a más personas y hasta las cosas, como ir al parque o andar en bicicleta. Antes me daba flojera salir pero hoy sí lo extraño. Ya quiero que acabe el virus para volver a mis actividades”.

La covid-19 ha venido a revolucionar la vida de todos los ciudadanos, será una experiencia que no se olvidará y para los niños tampoco. Las y los niños son un ejemplo de cómo el ser humano puede acoplarse a cualquier situación sin importar la adversidad.

En El Sol de Cuernavaca les deseamos un ¡Feliz Día del Niño y la Niña!