[Especial] La mitad de antenas no están reguladas

Hoy en día existe muchos mitos y realidades en lo que se refiere a las antenas telefónica, sin embargo, nadie dice si en verdad causan daño, o no generan ninguna afectación a la salud y al medio ambiente, pero lo que se dice, es que en la actualidad, sin ellas, las personas no podían comunicarse a través de sus teléfonos celulares.

Pero ¿qué es una antena de telefonía móvil? Es una estación base de instalación fija, que se conecta con los teléfono móviles mediante ondas electromagnéticas de radiofrecuencia (RF), además de que las antenas se comunican con la central de su propia red.

En Cuautla, para poder colocar una antena se deben de cumplir una serie de requisitos y de pagos

Estas antenas, que llegan a medir entre 15 y 40 metros se pueden encontrar en diversos lugares, desde patios y techos de casas, hasta terrenos baldíos, calles y banquetas, en donde los dueños de las empresas buscan a los dueños para rentarles sus espacios por hasta 10 o más años.

Las rentas que las operadoras pagan por estos alquileres son muy variadas, y aunque se aplican criterios como si el entorno es urbano o rural, se habla de un costo de entre ocho mil a los 20 mil pesos mensuales, cuyos contratos se realizan por un mínimo de 10 pagando el total en una sola exhibición, de ello que mucha gente accede a que sea instalada una antena cerca o dentro de su propiedad.

Efectos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la telefonía móvil se basa en una amplia red de atener fijas o estaciones de base que trasmiten información mediante señales de radiofrecuencia.

Informa que en todo el mundo existen alrededor de 1.4 millones de estaciones base, y la cifra va aumentando de forma considerable derivado de la aparición de las tecnologías de tercera generación.

Sin embargo, señala que a medida que crece el número de estaciones de base y de redes locales inalámbricas, aumenta también la exposición de la población a radiofrecuencias, y que de acuerdo a estudios, la exposición a RF de estaciones de base oscila entre el 0,002% y el 2% de los niveles establecidos en las directrices internacionales sobre los límites de exposición, en función de una serie de factores, como la proximidad de las antenas y su entorno.

Es por ello que las afectaciones a la salud por la exposición a campo de RF producidos por las tecnologías inalámbricas han causado preocupación entre la población, sin embargo, concluye que teniendo en cuenta los muy bajos niveles de exposición, y los resultados de investigaciones reunidos, no existe ninguna prueba científica convincente de que las débiles señales de RF procedentes de las estaciones de base y de las redes inalámbricas tengan efectos adversos en la salud.

Sin embargo, ambientalistas han mencionado que estas antenas sí causan daño tanto a la salud de la población como al medio ambiente por las onda radiactivas que generan, por lo que piden a la autoridad responsable su regulación y si es posible su retiro de zonas donde habiten personas.

Su regulación

De acuerdo con la Ley que regula la instalación de antenas para telefonía celular, las direcciones de obras de cada municipio, tendrán la capacidad para intervenir en los proceso de instalación de las torres en su territorio comunal.

De acuerdo con José Raúl Aguilar Montiel, director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, es el área de Desarrollo Urbano la encargada de dar los permisos para la instalación de las antenas.

Actualmente, en Cuautla existen alrededor de 12 antenas de telefonía, las cuales están ubicadas en diversos puntos de la ciudad.

Lamentablemente, el 50 por ciento de estas antenas no están regularizadas, "encontramos en esta administración que la mitad de estas antenas no cuenta con el permiso de uso de suelo, y aunque en el año anterior se notificó a los propietarios, hasta el momento no hemos tenido respuesta de su parte, por lo que en este 2020 seguiremos insistiendo".

El funcionario municipal informó que para poder colocar una antena deben de cumplir con una serie de requisitos y de pagos, no sólo en la dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, sino también con Protección Civil, a fin de que se descarte todo tipo de riesgo.

¿Qué es una antena?

Es una estación base de instalación fija, que se conecta con los teléfono móviles mediante ondas electromagnéticas de radiofrecuencia (RF), además de que las antenas se comunican con la central de su propia red.