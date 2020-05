[Especial] Hoteleros de Morelos preparan su regreso

La gama de hoteleros representa una gran ayuda a la economía de Morelos, en especial, al ser conocido como un lugar donde la primavera es eterna por su clima y su tranquilidad. Un estado que destaca por sus atractivos turísticos, tales como reservas naturales, sitios arqueológicos y parques acuáticos; posicionándolo como un lugar idóneo para disfrutar las vacaciones.

Esto ha generado que en la entidad se cuente con una gran variedad de hoteles, desde cadenas nacionales e internacionales hasta los especializados en convenciones y bodas; en conjunto logran ingresar cerca de 70 millones de pesos mensuales, siendo un sector amplio que ayuda a la economía y que durante la pandemia se han visto severamente afectado, registrando pérdidas millonarias de hasta 20 millones de pesos.

Sin embargo, al estar, según las autoridades, a un paso de volver a la nueva normalidad, los hoteleros morelenses ya se están preparando para abrir sus puertas, informó Nancy Ortega Romero, representante de la Asociación de Hoteles del Estado, quien refirió esta medida aplicará, en primer lugar, para el 60 por ciento de los hoteles.

Los hoteles morelenses ya se están preparando para abrir sus puertas

Algunas de las acciones a implementar será el uso diario de cubrebocas y caretas faciales por parte del personal, la instalación de micas en recepción y la fumigación constante, aunque hasta el momento siguen analizando las medidas a aplicar en zonas de esparcimiento como albercas o jardines.

De igual forma, la organización de eventos tendrá que ser con una mínima cantidad de invitados, por ejemplo si contemplaban uno con mil personas, se tendrá que reducir cuidando la sana distancia, “eso es parte de lo que se está tomando, claro que no va a ser lo mismo porque para nosotros hacer un evento de cien a mil personas tiene una gran diferencia pero bueno nosotros estamos dispuestos también a pues si ya sacrificamos tantos meses esto no sería la excepción para que nos den la oportunidad de poder reactivar todo lo que es de economía”.

Pese a que las pérdidas han sido millonarias, hasta el momento, confirmó, no han tenido conocimiento que algún hotel vaya a cerrar sus puertas definitivamente, aunque aclaró sin importar no han tenido ingresos, han cumplido con el pago a sus trabajadores cada uno a su manera con el objetivo de que no haya despidos; han dado días de descanso en ocasiones con un sueldo mínimo, en otras sin sueldo pero con la finalidad de mantener la plantilla laboral, ya que debe pagar Infonavit, seguro, e impuesto de nómina.

Pese a que las pérdidas han sido millonarias, hasta el momento, no han tenido conocimiento que algún hotel vaya a cerrar sus puertas definitivamente

Al término de la contingencia sanitaria y esperando reactivar la actividad económica, a partir del 15 de junio, Ortega Romero, pidió a los medios de comunicación su apoyo para publicitar al estado, siendo que Morelos siempre se ha caracterizado por ser un estado unido que los invita a que visiten, gozando de un clima espectacular, tradiciones y cultura inigualables, así como centro recreativos que compiten con otros países, como restaurantes y balnearios, sin olvidar la amplia variedad de hoteles para todo tipo de gustos.

Seguridad Alertan: Cocodrilo sigue libre en el río Tembembe