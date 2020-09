[Especial] Entre opacidad y la transparencia

La exigencia ciudadana de transparencia de las entidades oficiales y gubernamentales logró que surgieran organismos dedicados al fortalecimiento de esas voces, órganos como el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) aparecieron como el primer paso a cubrir esa demanda de los ciudadanos; aunque en su inicio para su integración y conformación fue pervertido por las fuerzas políticas, gradualmente ha ido mostrando un avance en la confianza de la gente como escaparate para conocer más de los sujetos obligados; sin embargo para algunas asociaciones prevalece el burocratismo y la omisión.

En Morelos, el proceso gradual del acceso a la información ha sido lento y complicado, explicó la actual presidenta del organismo, Dora Ivonne Rosales Sotelo, pero no puede negarse que su crecimiento es significativo en cada uno de los ámbitos, especialmente porque en la actualidad existe una metodología muy precisa, que incluye un diagnóstico y un seguimiento como una forma también de ver los resultados.

Derivado de la reforma de ley de transparencia de acceso a la información en el que los sujetos obligados tendrían por dos ocasiones la revisión anual, y “esto nos ha dado la oportunidad de tener capacitaciones y asesorías de forma muy puntual; como en el 2018 tuvimos sujetos obligados o como grupo institucional sobre todo con los partidos políticos que eran los más renuentes a las solicitudes de información, teníamos 0.0, o en ocasiones apenas el 2 por ciento, hoy podemos darnos cuenta que de 11 partidos políticos, hay 4 que tienen el cien por ciento de cumplimiento y los restantes que ya registran 60 u 80 por ciento es decir ya hay una evolución. Hoy solo uno que tiene dentro de las tres etapas cero”.

Sin embargo a pesar de ello, un obstáculo que se sigue presentando es la rotación constante de los servidores públicos, quienes, además, tienen la mala práctica de llevarse la información de las instituciones, porque se refiere no solo por cuanto a transparencia, sino en gestión documental; “es decir nombrar responsable que estén atendiendo la gestión documental, el orden y la sistematización de los documentos, porque no solo forman el archivo de trámite sino el de concentración y el histórico, y hoy podemos decir que en Morelos hay un reconocimiento por parte de otros estados”.

De acuerdo con Dora Ivonne Rosales, en muchos de los casos los sujetos obligados probablemente no han entendido la dimensión del tema de transparencia, porque cuando se designa al responsable de esta área no solo se trata de que tenga conocimiento técnico como la ley, sino también en aspectos técnicos de manejo de una plataforma, en áreas de tecnología, y el trabajo de formar a servidores públicos independientemente del ámbito jurídico que se piensa es lo único que prevalece, sino tiene que ver con aspectos de ética, y conocimiento pleno de la materia de transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto, archivos, protección de datos personales, entre otros.

En cuanto a los cuestionamientos que se hacen en contra del órganos garante de acceso a la información especialmente en el apartado de positividad, la presidente del IMIPE, destacó que de las solicitudes de información que se realizan, hay al menos un 30 por ciento que no son contestadas, “es decir ya se tuvo un primer paso cuando el recurrente hace una solicitud y hay respuesta, en ese sentido hay ese 30 por ciento que los servidores públicos manifiestan la no entrega con argumento como el hecho de que su antecesor no dejó la información, o que no se tiene la información de manera adecuada y necesita tiempo para tener los datos sistematizados, porque en ocasiones quienes preguntan aspectos en general y para tener estadísticas y demás se requiere de análisis de la información y sistematizada y se requiere tiempo”.

Aunque pudiera ser criticado el IMIPE como un ente burocrático, Dora Ivonne Rosales, advirtió que hay todo un proceso que comienza con el sistema de gestión, comenzar por manejar un sistema de archivos para poder hacer la entrega correspondiente, y la gestión de seguridad en datos personales, este último en especial ayudan a estar dejando el aspecto burocrático, y por eso en esta parte hay un reconocimiento para Morelos para el equipo del IMIPE porque en temas de archivos seriamos el primer estado en contar con un sistema de gestión documental y en el de protección de datos personales el segundo estado en tener un sistema de seguridad, y en este aspecto en la actualidad hay ocho sujetos pilotos obligados que ya trabajan en ello, y a finales de diciembre podrían concluir con los 179 sujetos obligados, que serían los 171 los que hacen falta para que trabajen en esta plataforma.

Incluso hoy la sociedad puede ir monitoreando el trabajo del área jurídica y en ese sentido los recurrentes cómo va el movimiento de la atención y de los tiempos para llevar a cabo las resoluciones en materia de recursos de revisión.

Por último, Dora Ivonne Rosales confió que gradualmente el IMIPE ha dejado de ser visto como espacios de los partidos políticos y a ser considerado como una plataforma donde los ciudadanos puedan obtener información de las entidades gubernamentales.

“Hoy se estarían dejando bases sólidas, metodologías con diagnósticos y seguimientos claros; sabemos dónde estamos parados, es decir a través de nuevas tecnologías que han costado trabajo conseguir y el IMIPE de Morelos es punta de lanza porque a diferencia de otras entidades, donde se adolece de falta de recursos, hoy el IMIPE en Morelos no tiene pasivos, ni una sola demanda, y se quedarían bases sólidas”.

Sin embargo para Roberto Salinas de la organización “Morelos Rinde Cuentas”, sobre la evolución del proceso de Transparencia, en la actualidad la tecnología ha contribuido a que la información pueda estar de forma más accesible y oportuna para los ciudadanos. Se ha avanzado en la creación de plataformas que facilitan la consulta, análisis y acceso a la información.

Sin embargo, aunque hay mayor disponibilidad de tecnología, quienes están al frente de las instituciones públicas (en su mayoría) se resisten a usarlas, alimentarlas y promoverlas, esto hace que la información esté incompleta

Por ello, por cuanto a los obstáculos como ciudadanos solicitantes han sido sobre todo las propias autoridades que no aceptan usar estos medios, se resisten a transparentar e incluso quienes por su inacción (como el IMIPE Morelos) permiten que haya carencia de datos, se niegue información promoviendo la corrupción e impunidad; en su opinión prevalece aun el desinterés y la apatía ciudadana por revisar y dar seguimiento a lo que hacen sus funcionarios.

Roberto Salinas, planteó como urgente para ir de la información como datos a la información orientadora, y se requiere dar información que le ayude en su vida común. Un ejemplo puede ser, informar de una manera sencilla, cómo es el proceso y costo para llevarle agua a su casa, cómo se atienden las fugas y se invierte para que no se desperdicie el agua. Informar cuánto dinero se obtiene del pago de predial en su colonia y cómo se invierte, incluso iniciar con proceso sencillos y prácticos para que la sociedad se interese.

Este desinterés ciudadano mas que gubernamental de transparentar, afirmó, incide en el número de solicitudes positivas, en la experiencia de “Morelos Rinde Cuentas”, comentó, “nosotros hemos identificado que aproximadamente un 12 por ciento de las solicitudes se convierten en recurso de queja. En 2019 se tramitaron aproximadamente 11 mil 900 solicitudes de información y mil 700 recursos de inconformidad aproximadamente, lo que representa el 12% de las solicitudes.

Por ello, sobre las causas que provocan le negativa para hacer entrega de la información de los entes obligados o del mismo IMIPE, dijo, “las causas pueden ser diversas. Ignorancia sobre las leyes de transparencia, Falta de valores de responsabilidad y honestidad que permitirían realizar una rendición de cuentas, Corrupción ya que abriría la posibilidad de evidenciar lo que sucede en una administración con actos de corrupción”.

Finalmente agregó que el IMIPE es una buena institución, está creada para defender y garantizar a los ciudadanos el Derecho de Acceso a la Información, pero el problema es el uso y abuso que se le ha dado. Comenzando con las designaciones de los Comisionados que siempre son partidistas, y no de perfiles que garanticen la autonomía del IMIPE. Esta situación hace que al llegar como comisionado una persona, pagan el favor a los diputados y obstaculizan el derecho de acceso a la información a los ciudadanos, por ello, mientras se continúe con este tipo de designaciones la transparencia estará únicamente en el papel, como algo romántico y quizás utópico.