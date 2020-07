[Especial] En Morelos, Big Brother simulado

Con el fin de fortalecer la seguridad, en mayo de 2019 el gobierno estatal entregó al Congreso de Morelos la iniciativa de Ley de Videovigilancia, que contemplaba que la iniciativa privada pueda participar con sus cámaras con el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo, conocido como C5.

Asimismo, las cámaras de los establecimientos comerciales y empresas estarían conectadas a dicho sistema policial de forma voluntaria, y -en algunos casos- como cuando las cámaras estén ubicadas en sitios públicos, sería obligatorio, siempre y cuando no se violen otros principios, como la privacidad.

El jueves 15 de julio el Congreso del Estado aprobó con 14 votos a favor y cinco en contra la norma, pese a referir tres diputadas será violatorio a los derechos humanos y podría ser utilizado como espionaje y en contra de los enemigos políticos del actual gobierno.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2018, al 31 de diciembre de 2017 contabilizaba 46 mil 261 cámaras de vigilancia en el territorio nacional, mientras que en Morelos se tenía el dato de mil 008 cámaras, sistemas operados por organismos de gobierno y por empresas privadas.

CÓMO FUNCIONA El SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, confirmó que el propósito de la normativa es generar información para inteligencia y hacer más eficaz el uso de los recursos de los que se dispone, toda vez que no es factible que las patrullas estén todo el tiempo dando recorridos, lo que implica desgaste y gasto de gasolina; además de que las unidades deben estar colocadas en sitios estratégicos.

Según el dictamen de la ley videovigilancia en el estado tiene como finalidad crear un marco normativo que permita la regulación de la videovigilancia, inhibiendo conductas delictivas, pues dota tanto a las autoridades judiciales, establecimientos mercantiles y particulares de un instrumento jurídico, que permita combatir y hacer frente a las diversas situaciones jurídicas de derecho encaminadas en la persecución de delitos, “regulando a su vez la implementación, instalación, conservación y utilización del material obtenido a partir de la videograbación, para ser aportado como medio de prueba dentro de los procedimientos de carácter penal”.

Dicho instrumento, indican, dotará a las instituciones encargadas de la seguridad pública de las herramientas tecnológicas necesarias e idóneas para el desempeño de sus funciones, regulando así también las diversas cámaras de videovigilancia colocadas por los particulares en la entidad, lo que permitirá la disuasión del delito.

CUÁNTO CUESTA MANTENER LAS CÁMARAS

A principios de año y tras registrar sólo en el mes de enero más de 50 homicidios dolosos, el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó que de un total de 600 cámaras de videovigilancia, alrededor de 187 no se encontraban en funcionamiento; denunciando la retención de cerca de 27 millones de pesos para el pago de telefonía y la operatividad de las cámaras que se ubican en todo Morelos.

En febrero pasado, el diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, confirmó que ya se había dado un anticipo a la empresa de telecomunicaciones, por lo cual estaban funcionado un promedio de 300 cámaras, mismas que se verán reforzadas con la implementación de la Ley de Videovigilancia en el estado.

De igual forma, en junio y con el fin de reducir la incidencia delictiva en Morelos, así como el tiempo de respuesta de las instituciones de seguridad, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo a través del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) entregaron 31 millones 54 mil 500 pesos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) con el objetivo de equipar el sistema de videovigilancia en 10 municipios que fueron seleccionados con base al índice delictivo.

Los municipios beneficiados son: Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, Yautepec y Xochitepec, confiando las autoridades estatales, generará un sentido de confianza por parte de los ciudadanos.

La ley de videovigilancia propone modificar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos para que sea obligación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública presentar dentro de los informes que remite al Consejo Estatal de Seguridad Publica las estadísticas sobre los resultados e impactos obtenidos mediante el uso del sistema de videovigilancia en el Estado y la medición de su desempeño, así como del Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública para efectos de conocer el número de cámaras de videovigilancia existentes en la entidad federativa, así como su ubicación, tanto del gobierno, como de las empresas de seguridad privada y, en su caso, de los particulares y establecimientos comerciales.

Por otra parte, se plantea modificar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer que los propietarios y desarrolladores que soliciten autorización de fraccionamientos o condominios, cualquiera que sea su uso o modo de ejecución, cuando haya convenio al efecto deberán contar con un sistema de videovigilancia, aprobado por la CES, para contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública y convivencia pacífica de quienes ahí vivan.

Finalmente, se propone adicionar en el Código Penal para el Estado de Morelos nuevos tipos penales que sancionen de manera ejemplar a quienes hagan uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los manipulen o destruyan para un provecho propio o ajeno, y que con ello se atente contra la seguridad pública del Estado.

¿LA GENTE SE SIENTE MÁS SEGURA CUANDO ESTÁ SIENDO OBSERVADA?

“No me siento segura porque sé que no hay nadie vigilando y si algo me pasa no llegarán a ayudarme porque he visto cámaras que no sirven, como la que se encuentra atrás del Jardín Borda, se supone que debería haber una pero la realidad es que no hay nada; eso es lo que me da desconfianza”, aseguró Elena Pardo, estudiante de Gastronomía.

“Si me garantizan que todas sirven sí me sentiría más seguro de transitar por la calle, por ejemplo en el centro de la ciudad en la noche. Antes no te daba miedo nada, todo era más tranquilo pero ahora estar fuera a las 7 ya te da miedo; esperaría que si funcionarán, los policías reaccionaran”, expresó Humberto Salgado, contador público.

“Esto a favor de que reparen las cámaras pero que se aseguren estarán los policías al pendiente de cada una de ellas. El problema no es que un delito quede grabado, el problema es que no hacen nada al respecto para impedirlo y castigarlo, en eso deben trabajar”, apuntó Alejandra García, comerciante del centro de Cuernavaca.