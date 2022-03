[Especial] El coronavirus lo cambió todo

La mensajería instantánea es generadora de tesoros invaluables. Para Jacqueline, los más valiosos son los últimos mensajes que intercambió con su madre cuando aún vivía. El 4 de julio de 2020 recibió el último: es un clip de audio en el que, con una voz ya casi apagada, le cuenta cómo se siente. Ese día ya no pudo escribir, pero un día antes quiso darle esperanzas texteándole que se sentía “un poco mejor”, que se cuidara mucho y que ambos, ella y su padre, la extrañaban en casa.

Jacqueline Hernández perdió a sus padres en la primera ola de contagios de la covid-19, entre los meses de julio y agosto. Entonces la vacuna era apenas un experimento. En julio, el mundo entero les seguía la pista a las tres propuestas con mayor avance en su investigación: la de Sinovac Biotech en China, la de Moderna en los Estados Unidos y la de la Universidad de Oxford en Reino Unido, y los padres de Jacqueline se enteraban de esas noticias anhelando que estuvieran listas a tiempo.

“Ellos deseaban vacunarse”, recuerda Jacqueline.

Cuando la vacuna llegó a los adultos mayores de Morelos era febrero de 2021, luego de una primera etapa en enero en que la primera dosis se había aplicado al personal médico. Hernández, encargada del área de comunicación social en el DIF de Cuautla, agradeció entonces la oportunidad de ser brigadista en las jornadas que se realizaron en la Unidad Deportiva del municipio, donde miles de adultos llegaron en largas filas para protegerse contra la misma enfermedad que le había arrebatado a sus padres.

“En cada adulto mayor que se vacunaba veía a mi papá y a mi mamá”, dice Jacqueline, con los ojos húmedos.

Los padres de Jacqueline anhelaban vacunarse, pero ambos murieron antes de que la vacuna siquiera estuviera lista / Archivo | El Sol de Cuautla

Las pérdidas humanas

Los números se entienden mejor que el dolor. Para la Secretaría de Salud del estado, la pandemia de la covid-19 ha dejado como resultado cinco mil 259 decesos causados por la enfermedad, pero los números se olvidan de los cuerpos devueltos a la gente sin la oportunidad de despedirse de sus familiares, quebrando el deseo de muchos de no ser incinerados al morir, sino de volver a la tierra. Teodora y David, padres de Jacqueline, no querían ser cremados, pero nadie pudo hacer nada para evitarlo. Y su familia ha tenido que hacerse a la idea de que los últimos deseos de un padre no siempre pueden cumplirse, excepto honrando su recuerdo.

“Seguir su ejemplo, ser gente de bien y tratar de mantenernos unidos, porque eso era lo que hacían mis papás”, dice Jacqueline.

En el estado, que actualmente se encuentra en el color verde del semáforo epidémico y que avanza en el trayecto de la nueva normalidad, el virus se ha contagiado entre más de 67 mil personas, la mayoría de ellas recuperadas tras contraerlo. Hermanos, hijos y padres han vivido en carne propia los estragos de la enfermedad, pero también el sector empresarial se ha enfrentado a la pérdida.

El impacto económico

Hasta fines de febrero, la Coordinación Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaba un total de 27 mil negocios cerrados en el estado durante la pandemia, según informó su responsable, Ricardo Torres Carreto. En contraparte, el florecimiento de nuevos emprendimientos se redujo a 13 mil comercios que abrieron sus puertas durante la contingencia. Fue un periodo difícil para las empresas, así como para los trabajadores.

En muchos casos, los propietarios se vieron forzados a cesar a parte de su personal, especialmente a quienes se encontraban entre los grupos vulnerables ante la enfermedad, como los adultos mayores de 60 años, así como las personas con diabetes o hipertensión. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial la pandemia acabó con 52 millones de empleos a tiempo completo.

En Morelos, la pandemia hizo perder cerca de 11 mil puestos de trabajo desde el año 2020, según la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo. Para febrero pasado, la entidad mostraba apenas un avance en la recuperación de empleos del 3.8 por ciento, comparado con el mismo mes de 2021, siendo uno de los 10 estados del país con menor recuperación.

Hasta finales de febrero, el INEGI reportó 27 mil negocios cerrados en el estado durante la pandemia / Archivo | El Sol de Cuernavaca

La vacunación, una esperanza en el camino

Teodora Guerrero y David Hernández, los padres de Jacqueline, murieron antes de que la vacuna siquiera estuviera lista, pero hoy, a casi dos años de aquellas pérdidas, ella ve con buenos ojos el avance que ha registrado el proceso del programa de vacunación en el estado. Comandado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el programa registra un avance del 88 por ciento de cobertura en la vacunación en lo que se refiere al esquema completo, con un millón 117 mil 278 personas inoculadas, de acuerdo con el corte al 15 de marzo de la institución en Morelos.

“Nos estamos relajando mucho con las medidas sanitarias. Hay que seguirnos cuidando”, concluye.









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local