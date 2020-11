[Especial] Dominan ocurrencias el desarrollo urbano

Han pasado al menos tres administraciones federales. El tema fue tomando importancia; incluso varios representantes populares asumieron el proyecto como propio y lograron varios apoyos, pero no pasó más. Lo que parecía un gran proyecto, con los cambios de administraciones, federales, estatales y municipales, la gran obra de las zonas metropolitanas se ha quedado en el olvido; en la actualidad por el burocratismo, la falta de interés y de conocimiento, así como la falta de recursos, el tema lleva al menos 15 años de atraso.

José Leobardo Almazán Cervantes, ingeniero Civil, hoy titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial del gobierno estatal, lo tiene claro: además del recurso económico, la falta de capacidad de los funcionarios de los tres niveles de gobierno ha generado que el tema se encuentre rezagado, y pareciera más un asunto de trámite que de una obra que pueda ser vista.

“Tenemos un atraso considerable, de al menos 15 años, en cuanto a la actualización de nuestros programas municipales de desarrollo urbano y ecológico, y tenemos una falta, porque nunca se ha generado, de ordenamiento metropolitano que está por encima de los municipales, en otro orden, sin tocar temas, sin gobernanza específica de los municipios, pero que son fundamentales”, reconoció.

Sostuvo que desafortunadamente en todos estos años hubo muchas “ocurrencias”; en lugar de ser un proyecto de planeación, todo se hizo en desorden. “Estos proyectos metropolitanos nos van a dar la pausa para ese tiempo de equipamientos, así como la infraestructura básica en cuanto a saneamiento y agua potable, pero a nivel estado”.

Para el especialista, otro de los factores que han contribuido para que este proyecto no avance es el crecimiento de las áreas irregulares, porque difícilmente puede haber orden y, por ende, lamenta, no es posible acceder a fondos federales mientras persistan estas invasiones a lugares donde no debería haber urbanismo.

Pero ¿qué ha pasado tanto en Cuernavaca y Cuautla con lo que aluna vez se llamó sus zonas conurbadas? Hoy tal parece se han convertido en monumentos a la falta de planeación, con problemas y un crecimiento desordenado.

En la zona Oriente, Cuautla encabeza la zona metropolitana / Gude Servín | El Sol de Cuautla

Los recursos federales que se asignan al Fondo Metropolitano se distribuyen entre las zonas metropolitanas y se deberán aplicar, evaluar, rendir cuentas y transparentar en los términos de las disposiciones aplicables. Este recurso se designa prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento que deberán ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su vialidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las Zonas Metropolitanas.

En Morelos, desde 2009 se presentó la iniciativa de ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos en el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo. En ese momento el entonces gobernador del estado convocó a las autoridades de los municipios que forman parte del Consejo para el Desarrollo Metropolitano a empujar proyectos, obras y acciones de manera conjunta.

Aunque el Consejo para el Desarrollo Metropolitano permite el desarrollo de proyectos, por montos superiores a los 400 millones de pesos, por alguna razón, en los últimos años no se gestionaron y el proyecto se fue olvidando.

Para el 2018, con una nueva administración federal y estatal, en Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco encabezó la protesta a integrantes del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de las zonas de Cuautla y Cuernavaca 2018, desde donde convocó a todos los sectores sociales y órdenes de gobierno a trabajar en equipo para entregar resultados a los morelenses.

Con la presencia de autoridades federales, estatales y de los 14 municipios que conforman las dos zonas metropolitanas de la entidad, el mandatario resaltaba la importancia de la participación de todos.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Krinis, el Consejo para el Desarrollo Metropolitana permitiría dar seguimiento y continuidad a proyectos, por recursos de más de 400 millones de pesos.

Las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla fueron oficialmente reconocidas en octubre de 2010 y surgieron como una necesidad para el desarrollo regional de Morelos. Su figura legal permite a las autoridades gestionar inversión pública de beneficio común.

Los municipios que integran las zonas metropolitanas no cuentan con un plan de desarrollo / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Aunque es una indicación de 2016, se ha tomado más en serio estos lineamientos con el gobierno actual. Es en esta administración cuando se intenta prácticamente iniciar de cero, para acceder al fondo metropolitano y a los programas.

“Debimos habernos metido con anterioridad y es el caso que nos encontramos con este deterioro en cuanto al tema de planeación en todo el estado de Morelos”. Con todo esto, Leobardo Almazán señaló que en realidad estas políticas federales a las cuales se deben alinear los programas estatales a estas políticas son para ya no extender las ciudades de forma desordenada, y si eficientar la forma en que se otorgan los servicios y causar el menos daño ambiental, en esto también los desarrolladores de vivienda están obligados a meterse al interior de las ciudades.

Si bien es un tema que pudiera no ser muy mediático, el funcionario estatal consideró que se dejó de hacer mucho o todo, hoy por primera vez la federación esta conminando a los estados a comenzar con este orden, a través de la Sedatu, que buscará ordenar la infraestructura en estas llamadas zonas metropolitanas, y desde donde se habrán de analizar todo lo que conlleva con proyectos integrales, trayectorias, pasos de fauna, cuidado del medio, etiquetar los usos de suelo, etc. Y todo estos se habrán de presentar en el Fondo Metropolitano.

Hizo hincapié que en estas dos zonas vive y convive el menos el 76 por ciento de los morelenses de allí la complejidad de llevar a cabo un ordenamiento total, además de que se había hecho muy poco por la falta de los programas metropolitanos que no se hicieron por gobiernos pasados.

Ahora incluso la Ley de Ordenamiento Territorial cambiará su nombre a Ley de Coordinación Metropolitana, y hay acercamiento con los diputados para adecuar la ley de Planeación del estado de Morelos, y a partir de allí, con la ley de equilibrio ecológico definirán lo que se llama el Desarrollo Sustentable en el estado.

Afortunadamente el tema se trabaja y ya hay proyectos para zona metropolitana de Cuautla y Cuernavaca para el 2021, sino se llega a concretar “esto de la planeación en el estado vamos a estar en verdaderos líos”.

Cada año incrementa el número de habitantes en las zonas urbanas / Archivo | El Sol de Cuernavaca