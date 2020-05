[Especial] Destacan las madres trabajadoras morelenses

“Es a través del trabajo que las mujeres han cubierto en gran medida la brecha que los separa de los hombres: el trabajo garantiza una libertad significativa”, Simone de Beauvoir.

En México, hay 15 millones 787 mil madres trabajadoras que representan el 72.9 por ciento de la población femenina económicamente activa en el país, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2018.

De acuerdo con el estudio realizado por OCCMundial, cinco de cada 10 madres de familia han rechazado alguna oferta laboral por cuestiones de maternidad; y el 44 por ciento de las mujeres interrumpió su desarrollo profesional por ser madre.

Sin embargo, del estudio efectuado a 800 usuarias, el 38 por ciento aseguró que ellas no tuvieron que dejar sus planes de trabajo y estudio por el hecho de ser madres. La realidad es que ser madres no debe ser un conflicto para lograr un balance entre la vida familiar y la labor; con un trabajo se satisfacen las necesidades cotidianas, es decir, las humanas y vitales y las ascendentes como la satisfacción, el desarrollo, la innovación y la creatividad.

En Morelos como a nivel nacional e internacional, muchas mujeres han demostrado la importancia de conjugar estos dos ámbitos, que si bien tiene sus momentos complicados, otorgan grandes satisfacciones tanto personales como familiares, al ser un ejemplo a seguir para muchas otras que vienen en camino y hasta para sus propias hijas e hijos. Dejan de lado el conflicto en el papel del trabajo para lograr cada una de sus metas y hasta muchas más.

Los hijos son otro panorama, para ellos llega a ser complicado no tener tanto a su mamá en casa, tal vez para ayudarles con la tarea, a hacer una comida o solo pasar el tiempo con ella, pero sin importar los obstáculos que se presentan ver a sus mamás realizadas es suficiente para apoyarlas y caminar de la mano en este tan importante momento para las mujeres.

Para Emma Paola Hernández Morales, de 9 años, el hecho de que su mamá sea diputada local en Morelos –la legisladora panista Dalila Morales Sandoval– ha traído cambios muy significativos en su vida familiar, en especial al no poder pasar más tiempo con ella debido a que su trabajo consume gran parte de su tiempo.

Dalila Morales, legisladora panista

No obstante, es su ejemplo a seguir porque le gustaría (como ella) ser la voz de más personas y ayudar al prójimo; le gustaría ser maestra de música y le pediría a los niños con mamás con empleos de tiempo completo, apoyarlas en todo lo que puedan, en especial al tener un empleo tan importante.

“Me gusta que mi mamá que sea diputada porque tiene dinero para comprarme cosas. No esta tanto tiempo conmigo, pero me gusta que sea diputada”, expresó con una risa de por medio.

Emma Paola no es la única niña que ha tenido un importante modelo a seguir, también es el caso de Mara Plata, quien creció viendo a su mamá desarrollarse y desenvolverse en un ambiente bastante complicado, el sector Salud. Su mamá es enfermera desde los 15 años, tuvo largas jornadas donde las historias nunca acaban y si bien el cansancio era parte fundamental y parte del trabajo, también el amor por su profesión.

“Me gusta porque ayuda a las personas. Es mi ejemplo a seguir porque debes ayudar, sea como sea o debes ayudar; seas de la rama de salud o no debes ayudar a los demás y aprendí de mi mamá a ser solidaria”, expresó.

Para Mara fue complicado no tener a su mamá todo el tiempo, ya que entraba a las 13 horas y salía a veces a las 21 horas, toda la tarde, momento en que salía de la escuela y estaba más tiempo en casa. Era poco el tiempo que la veía pero el saber que estaba trabajando en lo que le gusta y estaba haciendo el bien por los demás, fue suficiente para olvidar la falta de tiempo y en su lugar aprovechar cada momento juntas.

Mara Plata, creció viendo a su mamá desarrollarse y desenvolverse en un ambiente bastante complicado, el sector

En el otro lado de la moneda, esta la doctora María Luisa Villarreal Ortega, del Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para quien el amor por la ciencia nació desde que era muy pequeña, al tener una familia de puros médicos, quienes en lugar de regalarles, junto con sus tres hermanos, juguetes normales les daban microscopios, fue así como obtuvo el interés por la biología su primera pasión.

La doctora se dedica desde hace dos décadas a la investigación multidisciplinaria de plantas medicinales mexicanas, con el fin de entender cómo las plantas pueden fabrican diversos medicamentos, como los de elección para el tratamiento del cáncer.

Villarreal Ortega se casó a los 23 años y es madre de tres hijos, decisión que trajo consigo una gran dificultad, señala, ya que considera siempre el problema siendo mujer es la vida familiar, al tener que repartirse y organizarse, pero no deja de ser factible.

Esta decisión ocasionó que tuviera que retrasar estudiar el doctorado, hizo la maestría pero después de un año y medio no era posible continuar estudiante por atender a los hijos.

Al ser un anhelo y una meta personal, cuando sus crecieron sus hijos tuvo la oportunidad de estudiar el doctora en Biotecnología. La doctora asegura que ser científica e investigadora le ha traído grandes enseñanzas y plenitud no solo en su vida profesional sino también personal.

“Es muy retribuyente. A pesar del esfuerzo, los desvelos y las noches difíciles, no me arrepiento, me gusta mucho lo que hago, me gusta la ciencia y estoy enamorada de mi trabajo. Ese es el punto, si te enamoras de algo, lo vas a hacer bien”, afirmó.

Este 10 de mayo será diferente ante la contingencia sanitaria que enfrenta el país y el estado pero el orgullo de tener a tu mamá, cual sea su profesión o a lo que se dedique, es lo más importante para festejar aunque sea en casa.