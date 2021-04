[Especial] Desde pequeños ya cosechan sus triunfos

Bien dicen que no hay edad para el éxito y más cuando lo que se hace es con pasión y mucho amor.

La pandemia por Covid-19 vino a cambiar muchas cosas, pero lo que no ha cambiado es que cada vez más niños se decidan a cumplir sus sueños, ya sea en las artes, deporte y en la educación, ellos buscan la forma de poder lograr todas sus metas.

En Morelos sin duda hay niños que han destacado en diferentes disciplinas y de Cuautla han salido muchos de ellos.

El niño más famoso que tiene Cuautla es sin duda el Niño Artillero, Narciso Mendoza, el cual nación en 1800 y quien perteneciera a la tropa infantil “Compañía de Emulantes”, que José María Morelos y Pavón organizó en ese lugar y dejó al mando de su hijo Juan Nepomuceno Almonte.

Y más reciente basta recordar que esta ciudad tiene a uno de los mejores velocistas de México, Luis Antonio Avilés Ferreiro, quien aunque ya no es un niño fue desde una edad temprana que empezó a prepararse en las pistas de atletismo con un objetivo prinicipal, llegar a las olimpiadas. Su última hazaña fue en marzo pasado al colgarse la medalla de oro con el primer lugar en la prueba de atletismo de 400 y 200 metros planos.

Otro que ha puesto en alto el nombre de Cuautla, Morelos y México es Brian Emiliano Gálvez Villalva, quien a los 10 años empezó su gusto por el ajedrez y hoy se ha convertido en uno de los mejores en el país.

Brian Gálvez platicó que fue en quinto de primaria cuando al ver a su papá, quien es campeón nacional de ajedrez, jugando le interesó mucho este juego. Actualmente con 14 años ha logrado salir vencedor de varios torneos, siendo por dos años consecutivos campeón estatal de primarias; asimismo ha ganado torneos nacionales y quedó en segundo lugar en un torneo que disputó en Canadá.

“Me gusta el ajedrez porque tiene muchas cualidades, muchas bondades y sobre todo mucho valores, por eso yo le digo a los niños que quieren aprender a jugar ajedrez a que lo hagan, que sigan su sueño, eso es lo más importante; que cada quien tiene sus metas, sueños, que luchen por ellos, que nunca se rindan en la vida, todo se puede lograr paso a paso, escalón por escalón, así yo aprendí”.

No sólo en Cuautla han destacado menores en el ámbito deportivo, sino también en el artístico, muestra de ello es Jonathan Galván “El Galán”, quien desde pequeño su mamá le trasmitió su amor por la música, “fue en la escuela cuando me pusieron a cantar, desde ahí me di cuenta que me gustaba mucho la música, entonces le dije a mi mamá que quería cantar y ella me enseñó”.

Aunque actualmente tiene 13 años, “El Galán” empezó desde muy niño a tocar en fiestas, resturantes y demás lugares en donde se le permitiera. Con su guitarra en mano y su gran voz enamora a todas las personas que los escuchan.

Jonathan Galván participó en el programa La Voz Kids, de la televisora TV Azteca, y aunque no logró pasar la etapa de audiciones, las críticas a su voz fueron muy positivas.

Actualmente “El Galán” recibió una beca de la escuela de música Larguetto, por lo que seguirá preparándose para cumplir sus sueños.

No sólo en Cuautla se han tenido a niños destacados, ya que en Temoac, en la comunidad de Amilcingo, tres niños se destacaron por participar en la Olimpiada Estatal de Informática 2020.

Los alumnos de la escuela primaria Samir Flores Soberanes, de Amilcingo, ubicada en una zona rural y de escasos recursos económicos, compitieron con alumnos de diferentes instituciones públicas y privadas poniendo en alto al municipio, ya que lograron figurar entre los primeros lugares.

Estos alumnos son: Margarita Honorato Estudillo, medalla de bronce; Lennin Jesús Moreno Piña, medalla de plata; Derek Matías Franco Figueroa, medalla de plata.