[Especial] Confinamiento abrió las puertas de la inspiración

Como creador artístico a través de su pasión por la fotografía, la pandemia le ha impedido continuar su labor, ya que generalmente realiza sesiones fotográficas con modelos. Al estar en confinamiento, decidió ser su propio modelo y crear este proyecto.

"Ante la falta de oportunidades de reunirme con modelos, decidí hacerme una serie de autorretratos de desnudo, jugando un poco con el tema de la pandemia", comentó Juan Machín.

El año pasado, la joven holandesa lanzó en su cuenta de Instagram el reto “Tussen Kunst en Quarantaine” (Entre Arte y Cuarentena) #tussenkunstenquarantaine, que consiste en recrear obras de arte famosas con accesorios de casa haciendo fotografías que llamó Artselfies.

"Podemos considerar estas reproducciones como posmodernos y pandémicos de la larga tradición de los Tableau vivant, que Jean-Luc Godard, quien recién anunció su retiro, retomó en alguna de sus películas y acá en Cuernavaca, Melanie Smith en su propuesta de Oscuridades bucólicas que realizara en la Tallera en 2017. A mí siempre me ha interesado el tema de la analogía en todo su espectro (de la identidad a la metáfora), donde la mímesis, la reproducción, la recreación se fundamentan. No sólo en mis dibujos y pinturas figurativas, sino en la fotografía. Por eso, ante la obligada cuarentena, retomé el reto #tussenkunstenquarantaine recreando y publicando 17 fotos, esculturas y sobre todo, pinturas clásicas, como “Dios creando el Universo” o “El Blasfemo” de William Blake.

Otro de los proyectos de cuarentena de Juan Machín es el libro de cuentos "Annus MMXX. Cuaderno de notas sobre algunos sucesos de amor, ciencia, arte y muerte que pudieron pasar desapercibidos antes, durante y después de la cuarentena".

Ante el panorama de meses en cuarentena, decidió retomar el género narrativo, utilizando sus mejores recuerdos eróticos como disparadores de cada cuento.

"A pesar de la cuarentena, podía viajar libremente por las amplias habitaciones del castillo de mi memoria o imaginar completos universos alternativos, sin restricciones. Cada día, escuchando a Wagner, Mahler, Beethoven o Bach, armado con una buena botella de vino o una taza de café, me senté ante la pantalla de mi computadora y dejé que mi deseo, mi memoria y mi imaginación trabajaran en desarrollar historias. Comencé recordando a Hope, mi colega, amiga incondicional y amante por años, a quien me unen tantos lazos como estrellas tiene la noche; siguió Wanda, modelo y amante, atrevida hasta la temeridad, exigente y siempre dispuesta a todo; no podía faltar Juliana, sinónimo de amour fou o, mejor aún, folie à deux, pasión erótica y tormentas furiosas. Y, obviamente, Sofía, síntesis matemática y poliamorosa de mis musas más cercanas, que no necesitan ser nombradas", finalizó.