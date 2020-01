[Especial] Cambian periodistas plumas por celulares

Con paredes de piedra y rodeada de plantas lo fresco de la casa invita a pasar, la buena energía revolotea por su hogar aunque a veces la tristeza de sus ojos rebasa esa sonrisa que siempre tiene para los demás, y es con esa sonrisa que abre su puerta y sale a buscar a la que escribe para que no se pierda más y llegue a tiempo a la entrevista.

La entrevista esta tarde de domingo no la hará ella. Elsa Castorela, inició su carrera en los años 80´s, para ser exactos en 1980 cuando concluyó la Licenciatura de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Acatlán, lo que actualmente se conoce como la Facultad de Estudios Superiores (FES Acatlán), perteneciente a la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM).

"Terminando mi carrera me regreso a Cuernavaca porque estoy convencida que tienes que desarrollarte en tu comunidad, tienes que generar calidad de vida y devolver a tu comunidad lo que has aprendido", compartió.

A mediados de 1980 comenzó a trabajar en Televisión Rural de México, luego en el 82 en la Dirección de Cultura cuando cruzaba el sexenio de Lauro Ortega, junto al ya fallecido Efraín Pacheco.

Elsa deja Morelos y se va Mérida a continuar su carrera de periodismo en un medio impreso de carácter local, ahí mismo estudio el idioma italiano con la convicción de mudarse a ese país, pues en ese entonces se inspiración era la periodista Oriana Fallacci, quien fue la primera mujer corresponsal de guerra en el mundo, un mundo en el que los varones tenían mayor acceso a ejercer el periodismo. Reconoce que ya se fue a vivir a Italia porque la figura "inspiración" ahora tenía cara de romance.

Del año 1984 a 1987 estuvo trabajando en una estación radiofónica en Morelos, en la cual llegó a ser Jefa de Información, luego fue llamada a participar en un periódico de orden gubernamental llamado Nacional del Sur, el que también recuerda que como "castigo" a su rebeldía la mandaron a cubrir la fuente rural, situación que la marcaría para amar el sector y enfocarse en esta fuente.

Luego participó en la fundación del Sistema Morelense de Radio y Televisión en 1995; más tarde en la Jornada Morelos en donde estuvo por algunos años; para el 2004 a 2006 entró a cubrir la fuente del campo en el Sol de Cuernavaca; y actualmente trabaja en proyectos periodísticos independientes y un en particular que tiene que ver con las "Mujeres migrantes".

Mostrándome los cambios en sus herramientas de trabajo, Elsa compartió que en su trayectoria periodística se enfrentó a por lo menos 4 sucesos en los que estuvo en riesgo su integridad física; la primera y la segunda en Mérida, al invadir una base aérea internacional y cuando integrantes de un movimiento social la confundió con una reportera de "derecha".

Dos más en su tierra natal, Morelos. Al cubrir la tala clandestina en la reserva protegida del Texcal en donde los tala montes le mostraron un machete en señal de advertencia; y una cuarta al buscar evidencias de la tala clandestina en la zona boscosa de Huitzilac. Tales sucesos no pasaron a mayores, pero sí reconoce que ningún periodista esta exento de sufrir este tipo de hechos por su labor, como tampoco escapan de "ser víctimas de plagios por otros compañeros, que con el mayor cinismo mandan tu nota a su medio".

Expuestas sobre una gran mesa con mantel rosa mexicano, me muestra sus herramientas de trabajo, una grabadora de casete, casetes, grabadoras y cámaras digitales, memorias USB, disco duro, la mayoría de su marca favorita porque es la que "mejor calidad de audio tiene".

"Tenía maquinas de escribir pero las tiré, lo que guardo es porque sigue funcionando. Siempre traía mi libreta de mecanografía, en esa escribía palabras claves pero por lo regular siempre usaba mi memoria, ahora ya con la tecnología hemos dejado de usarla y eso afecta".

"Creo que un periodista debe tener una memoria privilegiada", advierte mientras el carro de las nieves pasa sobre la calle y se aleja lentamente esperando que los niños salgan de sus casas a comprar.

Las herramientas tecnológicas han agilizado la ida y vuelta de la información, un ejemplo las computadoras, con las máquinas los errores gramaticales costaban una hoja nueva, hoy es cuestión de escribir y borrar.

Para Elsa la transición de libreta - máquina de escribir a computadora tuvo que ser a través de un curso platica, "yo todo lo resuelvo con cursos, me enseñaron a manejar Word, office, Excel ya no quise; cuando no entiendo por ejemplo a encender alguna de las grabadoras nuevas le pido ayuda a mi amigo Miguel".

El medio se ha enfrentado a diversos cambios, algunos más complicados que otros / Cortesía | Keylen Adame

Su hijo también fue parte de la transición de computadora a teléfono, asegura.

El Día del Periodista se conmemora en distintas fechas a nivel mundial, cada una en relación a algún hecho histórico o en memoria de, en caso de México se conmemora el 4 de enero de cada año en "honor" a uno de los iniciadores de la labor reporteril como Manuel Caballero, quien falleció en esta fecha del año 1926.

Manuel Caballero trabajó en medios impresos a nivel nacional, fundador de El Noticioso y El Occidental; conocido por su estilo sensacionalista en la época del porfiriato, participó en proyectos como "El Siglo Diez y Nueve", "El Monitor Republicano", "El Federalista y "La Época".

Castorela asume que el periodismo ya no es ni será como antes desde el hecho que "los géneros ya no son puros" al igual que los periodistas se han vuelto noticia por la violencia a la que han sido expuestos a nivel mundial, nacional y estatal.

Siempre hemos sido noticia, desde que hemos sido perseguidos por señalar al gobierno en turno, por señalar a otros; el primer periodista víctima de la violencia del narcotráfico fue Manuel Buendía.

Con una sonrisa responde que los periodistas "siempre somos protagonistas, formamos parte de un momento histórico".

Otra de las situaciones que han cambiado, fustiga, es que la comunidad ya no protege a los periodistas.

Actualmente el Mecanismo de Protección te dice no te metas en las marchas, observa de lejos, pero como puedes palpar para describir la noticia, sino es en el lugar; anteriormente la comunidad te protegía pero ahora también se siente vulnerada y ya no te cuida. Yo incluso estuve con los guerrilleros, con la policía comunitaria y nunca me sentí en riesgo.

La periodista morelense acepta que aunque en el periodismo cada quien se abre camino, si le ha tocado "chaponear, como se dice en el campo", para que más mujeres formen parte de esta labor.

Nosotras no registramos nuestra propia historia, son ellos los que las registran.

La del teclado recuerda que en una de las clases universitarias un profesor compartió que "lo mejor del periodismo es que puedes preguntar lo que quieras saber, y no pasa nada", siendo así que estaremos adecuándonos a cualquier transición tecnológica que habrá de comenzar.