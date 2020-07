[Especial] Abogacía, contrapeso del Gobierno

Para la abogada y docente de derecho con 13 años de postulante, Nalleli Ascencio Pita, del bufete jurídico Trejo y Asociados, la labor del abogado es tan importante y fundamental en la sociedad, sin demeritar cualquier otra profesión, porque en ocasiones llega a ser hasta un contrapeso al Gobierno, ya que detectan cuando el Gobierno está actuando apegado a la ley o no.

La abogacía es mi pasión, desde niña tuve la convicción, como muchos niños soñaba en hacer el bien, en aportar algo positivo a la sociedad y los destinos me llevaron a conocer gente que se dedicaba a la abogacía y eso reafirmó mi gusto y mi deseo, entonces terminé mis estudios en licenciatura, maestría y un doctorado en derecho, expresa con entusiasmo la jurista.

Al preguntarle cuántos abogados hay en el estado respondió que sería un poco impreciso saberlo porque el Tribunal Superior de Justicia, en el mes de marzo que fue su último registro de este año, contaba con un registro de cédulas de profesionales del derecho de cuatro mil 80; sin embargo, aclara que es una cifra que no es certera porque hay muchos abogados que aún no están registrados o se dedican a la función pública y no forman parte de ese registro porque no litigan.

El abogado no tiene su registro exclusivo en el Tribunal; sin embargo, es una de las profesiones más demandadas en el estado y a nivel nacional “a pesar de que hemos llegado a caer en el desprestigio de nuestra profesión”.

La abogada señala que si no se ama la profesión difícilmente va a conducirse con ética. "El abogado tiene mucho que aportar, tiene muchos aspectos positivos en la sociedad y creo que el abogado individualmente impacta positiva o negativamente en la abogacía en general".

Al ser cuestionada del porqué hay muchos jóvenes que quieren ser abogados, Nallelli Ascencio señala que es gratificante cuando en primer semestre detecta en el alumno el deseo de aportar a la sociedad, por lo que asegura que ha detectado que muchas personas ven en la abogacía la oportunidad de ayudar a otros y consideran que esa será una forma para tener una mejor economía.

Nalleli lleva 14 años de haber egresado de la carrera, se convirtió en abogada postulante a partir del 2007, habiendo combinado el litigio con la docencia; destaca que actualmente tiene el honor de presidir el Instituto de Capacitación y Actualización Jurídica de México (Icatmex) que han creado con dos objetivos principales: impulsar a los estudiosos del derecho a que se sigan preparando para poder brindar un buen servicio a sus clientes y a la sociedad, así como llevar a la sociedad lo más que se pueda del conocimiento jurídico, ya que eso dará como consecuencia menos abusos y violación a sus derechos, “estamos iniciándola pero queremos ir con bases firmes, estamos dándonos a la tarea de publicar artículos semanalmente de temas que se puedan abordar por el que es estudioso del derecho, como por cualquier otra persona ajena, con un lenguaje fácil de entender, digerible”.

Se escogió el 12 de julio para festejar a los profesionales del derecho, debido a que en 1533, en la Nueva España, se dio la primera cátedra de derecho.

Al ser cuestionada sobre la cantidad de abogados que harían falta en el estado, insistió en que el TSJ tienen registrados a poco más de cuatro mil y por otra parte se reportó que tiene más de 30 mil demandas al año, pero solo hablando de materias específicas como en la familiar, civil, mercantil, sin contar los aspectos penales, de cuestiones administrativas, legislativas, todo lo que implica la abogacía; entonces pareciera que el número está muy dispar y se requieren muchos más abogados, pero consideró que cada año egresan bastantes abogados de las universidades, pero más que cantidad se requiere calidad, que sean más comprometidos, éticos, responsables y que se preparen.

A este respecto señala que "nuestro sistema jurídico actual, pienso que va hacer una inercia que nos va a llevar forzosamente a la preparación, cada vez se va a poder menos el tratar de engañar al cliente, el propio sistema nos va a orillar a ello y, pues bueno, se van a quedar rezagados los abogados que no se actualicen, aunque sin duda siempre va a existir la forma de evadir, de que se pueda dar la corrupción, pero creo que estamos viviendo una época donde vienen generaciones con otra mentalidad y nosotros como docentes y abogados que ya tenemos más experiencia tenemos que aportar, que los estudiantes vean las cosas de manera distinta, que el abogado vuelva a ser lo que al inicio de la historia de abogacía fue, una persona respetable, digna de ser considera en la sociedad”.

Finalmente, la jurista felicitó a sus colegas en el marco del Día del Abogado, que será el 12 de julio; "felicitarlos porque efectivamente influimos bastante en la sociedad y que mejor que nos esforcemos porque cada día seamos mejores como profesionales del derecho".