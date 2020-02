[Especial] 2020: El año que no dura 365 días

Cada cuatro años la sincronización entre nuestro calendario –gregoriano-, de 365 días, y el movimiento de traslación de la Tierra, que dura 365 días y casi seis horas, genera un año bisiesto el cual se conoce por añadir un día al mes de febrero. El 2020 pertenece a esta categoría, ya que el sábado será 29 de febrero.

En el año 46 a.C., Julio César creó un sistema calendárico que añadía un día bisiesto cada cuatro años. El astrónomo, matemático y filósofo alejandrino Sosígenes, indujo a César a tomar esta decisión con el argumento de que el año astronómico duraba un poco más de 365 días.

Cada vez que la fecha llegaba, Roma se vestía de fiesta para celebrar el día sagrado: durante esas festividades había lucha entre gladiadores y hasta quienes liberaban esclavos.

La expresión “año bisiesto” proviene del latín bis sextus dies ante calendas martii, que en español sería “repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo”. En aquella época correspondía a un día extra intercalado entre el 23 y 24 de febrero, en el calendario juliano.

La compensación de los desfases que tenía acumulados el calendario romano provocó que el año 46 a.C. se convirtiera en el más largo de la historia, con 445 días de duración para compensar e iniciar nuevamente de cero. A este inusual año se le llamó "Año Juliano" o el "Año de la Confusión".

Ante esto, en 1582 el Papa Gregorio XIII precisó que serían bisiestos los años divisibles entre cuatro y no múltiplos de cien, a menos que sean divisibles entre 400 (por ejemplo dos mil).

Este sistema calendárico fue llamado “Calendario Gregoriano”, mismo que utilizamos hoy, y al que se le designó se agregaría un día más a febrero.

La importancia de un año bisiesto es que si no añadiéramos un día completo cada cuatro años, las estaciones acabarían descompasadas del calendario, de tal manera que después de unos 700 años, en el hemisferio norte la Navidad caería en mitad del verano, mientras que al revés en el hemisferio sur.

Como curiosidad a destacar en los años bisiestos, es la celebración de los Juegos Olímpicos y las elecciones en Estados Unidos.

CALENDARIOS DIVERSOS

De acuerdo con National Geographic el calendario islámico es un sistema lunar que cuenta sólo 354 días, y cada año cambia unos 11 días respecto del calendario gregoriano, pero a veces añade un día bisiesto.

En China aunque se usa el calendario gregoriano con propósitos oficiales, la vida cotidiana aún se rige por el calendario lunar tradicional, el cual sigue las fases de la luna e implementa todo un mes bisiesto, más o menos una vez cada tres años.

Nacer un 29 de febrero

“Nací un 29 de febrero de 1980 junto con mi hermana, y compartimos el caso con el abuelo, aunque a él las autoridades le establecieron como fecha el 1 de marzo. A mí me gusta mucho la fiesta entonces yo festejo 28 y 1, mi hermana por ejemplo es más tranquila, festeja un solo día pero siempre lo pasamos juntos. Me encanta, te hace especial, yo juego con qué cumplo 10 años, no 40 y es especial porque nadie te cree.”