[Especial 19S] Cuautla está de pie

Era un martes 19 de septiembre del 2017, el reloj marcaba las 13 horas con 14 minutos, la tierra empezó a moverse, no sólo de una lado a otro, sino de arriba hacia abajo, la gente corría, gritaba, rezaba, no daba cuenta de lo que estaba sucediendo y de lo que se avecinaba, pues un sismo de magnitud 7.1 grados Richter con epicentro en Axochiapan estaba por cambiar la vida de muchas personas.

Ya han pasado tres años, y el recuerdo de aquella tarde aún está presente, donde el "no corras, no grites y no empujes" quedaron a un lado, y en el cual cientos de familias, tan sólo La Heroica perdieron parte o todo su patrimonio.

Cuautla fue uno de los municipios más afectados con el sismo, en donde lamentablemente se registró un deceso de un menor de edad. De acuerdo con reportes que en su momento dieron las autoridades estatales, fueron más de mil 600 casas las que resultaron con daños, además de escuelas, iglesias, edificios y demás, sin embargo, el número pudo haberse duplicado o incluso triplicado, pero las autoridades municipales no cuentan con el dato oficial.

Tetelcingo fue una de las zonas más afectadas por el sismo, tan sólo ahí se registró la muerte de un menor de edad que se encontraba en lo alto de la capilla de San Nicolás Tolentino, cumpliendo una de las tradiciones de repicar las campanas cuando se encuentran en su interior las "cunas" de Santo Entierro y Cristo Crucificado.

Dicha capilla resultó severamente dañada, lo que llevó a que un grupo de pobladores la terminaran de derrumbar sin autorización del Instituto Nacional del Antropología e Historia (INAH) ocasionando que se recibiera una multa económica, y hasta el momento no ha sido reconstruida.

Las unidades habitacionales Piedra Blanca, Reforma, e Infonavit fueron de las más dañadas, donde decenas de personas se quedaron sin hogar. En la unidad habitacional Infonavit de Tetelcingo más de 40 familias tuvieron que desalojar su casa por el riesgo de colapso. Aquí, con apoyo de la Fundación Carso, se reconstruyeron 28 departamentos, mismos que habían sido derrumbados por el riesgo que representaban, sin embargo, de acuerdo con los colonos aún están en espera de que se intervengan más de 100.

En lo que respecta a las casas particulares, el director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Cuautla, Juan Gómez Santoyo informó que el gobierno del estado, a través del Fonden, está apoyando a las familias para la intervención de sus viviendas mediante una apoyo económico, "no tenemos la cifra de cuántas casas se han beneficiado o se van a beneficiar en total, esos datos nosotros no los manejamos".

La Heroica fue de los municipios más afectados de acuerdo con reportes de las autoridades estatales.

Monumentos Históricos

El dañó monumentos históricos con decreto presidencial como la Presidencia Municipal, la Estación del Tren Escénico de Cuautla, Panteón Municipal, y las iglesias Señor del Pueblo, Gualupita, Santiago Apóstol y San Diego, además de la Casa Museo Joseé Ma. Morelos, siendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quien se encargó de su rehabilitación, reconstrucción y restauración, hasta el momento los inmuebles que ya fueron intervenidos en su totalidad y ya abiertos al público fueron las iglesias de Santiago Apóstol, San Diego, Gualupita.

A través del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) se destinaron para Cuautla alrededor de 10 millones de pesos para la intervención de cinco inmuebles que resultaron dañados por el sismo, se trata del Palacio Municipal (Casa Real), el Museo de la Independencia y el Panteón Municipal.

Además de la Escuela Hermenegildo Galeana (Colegio de Niñas) y la Capilla de El Calvario de Tetelcingo.

En Cuautla fueron cinco las escuelas que fueron intervenidas entre ellas la secundaría Cuautli, y las primerias Cuauhtémoc, Narciso Mendoza, Lázaro Cárdenas y Gabriel Tepepa, quedando aún pendiente la secundaria Gabino Barreda.

Inmuebles en riesgo de colapsar

Después del sismo del 19 de septiembre del 2017, eran tres los inmuebles con mayor riesgo, el Baratero, Edificio Mora, y donde se ubicaba videocentro, todos ellos debieron ser derribados para evitar un peligro mayor para la población. Sin embargo, en el primer cuadro de la ciudad, uno de los puntos más afectados por el movimiento telúrico, permanece en riesgo de colapso.

Uno de ellos es el edificio conocido como Casa Blanca, ubicado en la calle Capitán Marcos Urzua en el Centro de Cuautla. Cabe recordar que a lo largo de estos tres años han colapsado techos de edificios en el Centro de la ciudad, como el de Modatelas y el de una zapatería.

El director de Protección Civil y Bomberos de Cuautla, Jorge Nava Altamirano informó hay edificios que se dañaron con el sismo, y con las lluvias de cada temporada aumenta el riesgo de que colapsen.

El funcionario municipal informó que el problema que se tiene es que hay personas que se niega a salirse de sus casas o negocios a pesar del riesgo que presentan por las fisuras y fracturas en sus estructuras. Dijo que aunque ya pasaron casi tres años, los dueños de los inmuebles se niegan a dar el dictamen estructural por lo que no se sabe a ciencia cierta, cuántos inmuebles están en mal estado.

No obstante, se estima que son alrededor de 200 los inmuebles ubicados en el primer cuadro de la ciudad que requieren de supervisión.