Escuelas preparan cursos para los estudiantes rezagados

Escuelas de nivel básico en la zona sur del estado ya se preparan para el regreso a clases presenciales.

Y para eso han dispuesto que durante los primeros tres meses los estudiantes tendrán un periodo de recuperación, sobre todo aquellos que por diversas razones se hayan ausentado el ciclo pasado.

Asimismo, varios directores de diferentes planteles escolares coincidieron en que alrededor del 40% de la población estudiantil no tuvo las herramientas necesarias para tomar las clases en línea, aunado al cansancio de otros y la deserción de unos más.

Ayer las escuelas reabrieron sus puertas para comenzar con las inscripciones y atender a los padres de familia, sobre todo a aquellos que aún tienen dudas respecto al nuevo ciclo escolar.

Martín Ocampo Macedo, director de la escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas de Zacatepec, dijo que las indicación de la Secretaría de Educación Pública es volver a clases presenciales a partir del 30 de agosto, pero con todas las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud ha mencionado constantemente.

Indicó que esperan una población de 130 alumnos para los seis grupos disponibles en la telesecundaria: “Esperamos aún indicaciones para saber si vamos a trabajar con el 50% de la población escolar un día y al día siguiente con el otro 50", acotó.

Reconoció que el personal docente de este plantel está tomado un taller de capacitación, como en todas las escuelas del estado y del país.

Aprovechó para hacer un llamado a los padres de familia a que se acerquen a inscribir a sus hijos, ya que aún pueden rescatar el ciclo escolar y aprobar las materias reprobadas. Además les pidió confianza en que se va a trabajar con las medidas sanitarias correspondientes.

Por otra parte, en la comunidad de Tilzapotla, del municipio de Puente de Ixtla, el director de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, Jorge Ocampo, reconoció que alrededor de un 40% de la población escolar no finalizó el ciclo lectivo por diversas circunstancias, derivadas por supuesto de la pandemia.

La escuela primaria está ubicada en el centro de esta población, enclavada en la sierra de Huautla, a la que entramos sin invitación, encontramos al director tras el escritorio y llenando los formatos con uno de los 11 maestros de grupo de un total de 17, para una población de 288 alumnos que, confía, será la matricula del próximo ciclo escolar, que por indicaciones de las autoridades educativas será presencial.

No obstante, aseveró: “No podemos obligar a los padres de familia a que lleven a sus hijos" a la escuela de manera forzada. Sostuvo que aún así los maestros deberán atender a los niños, ya sea en forma virtual o presencial.





Dijo que a los estudiantes que asistan a las instalaciones se les aplicará el correcto protocolo del escudo de la salud.

“Los maestros están en la mejor disposición de regresar, la mayoría, ninguno ha dicho que no” dijo al dar a conocer que a partir de mañana inician con un curso y se van viendo la comisión de cada uno, ya que las indicaciones son del regreso a clases presenciales ya que todos los maestros ya están vacunados cumplieron y cumplen con el esquema de vacunación.

Ahí una madres de familia manifestó contenta de las clases presenciales, “si no estoy pegado con mis hijos no hacen nada y con el maestro si trabajan”, otra reconoció que su hijo dejo las clases en línea porque ya no entendía, otras madres de manifestaron cansadas y sin poder trabajar y sin poder hacerlo.

En esta escuela de Tilzapotla empezamos como en un 85% de alumnos con clases en línea, pero solo un 60 % terminaron el año escolar pero el 40% son los que no cuentan con material para conectarse, les mandaron los ejercicios pero no los entregaron y al final esperan recuperarlos con el curso intensivo ya que hay pocos que decidieron sus padres esperar otra oportunidad.