Escasos, recursos para la CDHMor

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor), Raúl Israel Hernández Cruz, considero que el presupuesto de 15 millones 803 mil pesos etiquetado para este año al organismo es un reflejo de la política de desprecio a los derechos humanos que sigue persistiendo en la entidad.

Sostuvo que el organismo tiene el presupuesto más bajo a nivel nacional, cuando la media nacional es de 100 millones de pesos, lo que significa las autoridades tanto legislativas como estatales le están dando la espalda a la institución, manteniéndola débil y dependiente de un presupuesto deficitario.

Afirmó que la razón utilizada por los legisladores locales fue que la comisión esta integrada solo por un presidente y consejeros que son cargos honorarios; sin embargo, trabajan más de 50 personas en todo el estado, además de que no cuentan con edificios propios para Visitadurías Regionales y la Oficina Sede y no están homologados al tabulador del Poder Ejecutivo aunque lo solicitaron para este 2020.

"Todo se reduce al final por parte de las autoridades que le ponen los pesos al presupuesto, es un discurso, es retórico. En la conclusión cuando tienen los momentos de las definiciones queda en eso, en simples buenos deseos y se le da la espalda a los derechos de la sociedad de Morelos", recalcó.

No obstante, el ombudsperson garantizó esto no significa que la CDHEM no pueda cumplir con su labor, al contrario, desde que tomó posesión de cargo en junio pasado, dijo, lograron conseguir oficinas dignas con el mismo presupuesto y cercanas a la sociedad.

Desde hace dos sexenios el organismo defensor de derechos humanos ha solicitado un aumento presupuestal al requerir un mayor número de recursos para enfrentar diversas carencias, como es un incremento salarial al personal.

Durante 2019 el actual gobierno estatal etiqueto una ampliación de un millón 300 mil pesos, quedando el presupuesto en 15 millones 803 mil pesos, misma cantidad que el actual ejercicio fiscal.