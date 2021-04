Escasez de agua afecta a Plan de Ayala

Por segundo día consecutivo ciudadanos de la zona de Plan de Ayala en Cuernavaca realizaron un bloqueo de al menos tres horas sobre la avenida Plan de Ayala, en reclamo por la falta de agua desde hace tres meses. Lo que es peor aseguraron mujeres y hombres que colocaron piedras y lazos para evitar el paso, es que el recibo del servicio llega de manera puntual incluso con un aumento en el cobro bimestral que pagaban al inicio del año.

Un día antes, habitantes de la estación de esta parte de Cuernavaca, había también por la tarde ocasionado caos vial con un bloqueo que comenzó ya por la tarde, igual por la deficiencia en el servicio.

Esta vez nuevamente hombres y mujeres de esta parte de la capital, poco después del mediodía, decidieron colocar piedras y lazos sobre una de las avenidas más concurridas de la ciudad, y de esa manera llamar la atención del SAPAC que se había negado a dar información sobre el porqué no cuentan con el servicio desde hace casi tres meses.

Uno de los ciudadanos, explicó que desafortunadamente tuvieron que tomar la decisión ante la emergencia por la falta en el servicio que enfrentan alrededor de tres mil familias de esa zona, sobre Plan de Ayala, el vergel y Patios de la Estación.

“Pero eso es lo más bueno, porque el recibo llega siempre a tiempo y hasta aumentaron en este último año, no tenemos agua, pero el recibido viene aumentado de menos de 200 pesos paso a más de 300; por eso la gente está enojada”.

A pesar de que han solicitado alguna explicación al organismo, este no ha informado por qué no hay o no tiene el servicio, “solo vimos que vinieron abrir unos hoyos, nos dijeron que era para colocar unas válvulas o quien sabe que jodida, pero al final no pasó nada y no tenemos solución; creo que no les resultó el asunto”.