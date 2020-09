Escasea la vacuna vs la tuberculosis

El Secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, aceptó que desde hace varios meses no se tiene la vacuna BGC o bacilo de Calmette-Guérin, misma que protege contra la tuberculosis a niños recién nacidos y que debido a que se adquieren a través del Gobierno federal las dosis no han sido cubiertas, no solo en Morelos sino en toda la república mexicana.

Cada año los Servicios de Salud de Morelos recibían del Gobierno federal alrededor de 91 mil dosis para aplicarlas a igual número de menores; sin embargo, esto no se ha logrado luego de que no se han enviado los biológicos a las entidades.

“Estamos carentes desde hace varios meses, no solo en Morelos sino en todo el país, en la plática que tuvimos con el subsecretario Hugo López Gatell se le comentó; es la BCG la que no se tiene”.

La vacuna contra la tuberculosis es una de las más importantes en el cuadro básico y se conoce por dejar una cicatriz en el brazo derecho; en el mercado se vende entre los 400 y 500 pesos, de acuerdo a cada médico particular que la distribuya.

La tuberculosis es un padecimiento de tipo bacteriano que afecta severamente los pulmones y se propaga a través de la tos o el estornudo de la persona afectada.

En cuanto a la vacuna contra el sarampión, dijo que ésta sí se tiene y se aplica en cualquiera de los 204 centros de salud de la entidad; de dicho padecimiento, Morelos se ha mantenido exento de algún brote pese a su cercanía con la Ciudad de México, que es donde se han presentado decenas de casos.

A unas semanas de que comience la temporada de frío y con ella la propagación de la influenza, el secretario del ramo estimó que en el mes de octubre lleguen las dosis contra dicha enfermedad que en 2009 dejó cientos de fallecidos a nivel nacional y en el estado.

“Fue un tema que también se abordó con el subsecretario y nos informó que las vacunas ya estaban en el país, por lo que se comenzarán a repartir a los estados, por su puesto incluido Morelos; el estimado es que en octubre estén llegando a los estados”.

Debido al cruce que tendrá con el Covid-19, la campaña de vacunación tendrá como objetivo principal los adultos mayores y las personas que se encuentren en los grupos vulnerables, diabéticos, hipertensos, obesos, inmunosuprimidos, entre otros que presentan un mayor riesgo de muerte.