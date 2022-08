Escasa participación de la juventud en convocatoria al Premio Estatal

Menos del 1 por ciento de las y los jóvenes de 18 a 29 años de edad participan de la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud. Si en Morelos son más de 529 mil jóvenes, de acuerdo al director del Instituto Morelense de Personas Adolescentes y Jóvenes del Estado de Morelos (IMPAJOVEN), y apenas 120 se registraron, significa que por alguna razón optan por no involucrarse.

Este martes 23 de agosto el gobierno del estado entregó dicho galardón a 9 jóvenes que destacaron con algún proyecto dentro de las 8 categorías participantes:

Alejandro García Martínez, Medio ambiente y desarrollo sustentable

Medio ambiente y desarrollo sustentable José Alejandro Jesús Villarreal Vives, Economía social y responsable



Economía social y responsable Regina Cuevas Ortiz, Participación en el deporte y promoción de la actividad física



Participación en el deporte y promoción de la actividad física Samantha Itzel Quiñonez Acosta, Participación ciudadana



Participación ciudadana Erika Itzel Hernández López, Logros estudiantiles



Logros estudiantiles Ana Gabriela Galván Hernández, Promoción del arte y la cultura



Promoción del arte y la cultura Emmanuel Isaac García Sanabria y María Fernanda de la Peña Muñíz, Inclusión y desarrollo de las juventudes



Inclusión y desarrollo de las juventudes Grupo “Existimos porque resistimos”, Promoción de la equidad de género



Ellos recibieron de manos del gobernador Cuahtémoc Blanco Bravo un reconocimiento y 14 mil pesos; otros 9 jóvenes recibieron Mención Honorífica dentro de las mismas categorías.

“Somos resilientes, somos soñadores”, fue el sello de los jóvenes que participaron de la convocatoria y resultaron ganadores. A decir de ellos, el camino no ha sido fácil, detrás de cada proyecto hubo un trabajo en equipo con amigos y familia; desde diseñadoras de modas, expertos en tecnología, proyectos ambientales, equipos para discapacitados, participaron.

Los jóvenes viven bajo una falsa perfección generada por las redes sociales

José Alejandro Jesús Villarreal Vives, uno de los ganadores habló a nombre de sus compañeros, sobre la transformación de las nuevas generaciones que ahora viven bajo el uso de la tecnología, de las redes sociales, desde donde se busca lo fácil, lo perfecto ante los ojos públicos que buscan aceptación.

“Vivimos en una época en donde existe una noción de la perfección en el entorno a través del lente de las redes sociales, y en la cual nos comparamos a nosotros mismos y a nuestras vidas con toda la aparente perfección que vemos, todo lo queremos inmediato, fácil, rápido y sin esfuerzo, jugamos este juego de pretender que nuestra vida es perfecta y solo mostramos lo bueno y creemos que así debería ser y funcionar todo”.

El error es creer que a la primera obtendrán triunfos cuando el esfuerzo debe ser constante, y aprender de las caídas.

Ser futbolista no fue a la primera: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador Cuauhtémoc Blanco les dijo que en los momentos más críticos de la pandemia fueron parte de la solución, y se dijo comprometido por generar condiciones de superación, y el pleno ejercicio de sus derechos humanos; poner en alto el nombre de Morelos, y reconocer que ellos son afortunados dentro de los que no tiene las mismas posibilidades de destacar en la vida pública. Compartió su experiencia en el fútbol, desde donde los éxitos no llegaron a la primera.

“A los 15 años busqué por primera vez una oportunidad en el fútbol el entrenador me dijo de qué juegas, le dije de centro delantero, me dice pues vas a jugar en defensa central, y no pasé la prueba todavía de menso del dije al entrenador profe deme una oportunidad de ser centro delantero y no me la dieron, me fui llorando a mi casa, desde el metro hasta Azcapotzalco a donde vivía, después llegó una segunda oportunidad a los 17 años”.

Se concentró en ser uno de los mejores jugadores y lo logró, dijo Bravo.





