Es imposible hacer más funciones: Impepac

"Incongruente que el Congreso de Morelos otorgue más facultades al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para próximos años pero no otorgue un presupuesto acorde a ello", afirmó la consejera presidenta del órgano electoral local, Mireya Gally Jordá.

A 15 días de culminar el plazo para que diputadas y diputados aprueben el paquete económico 2022, la titular del Impepac destacó la importancia de que reciban un presupuesto acorde a las necesidades y obligaciones que tienen por ley, ya que, señaló, la labor del instituto no sólo corresponde a las elecciones, sino también tienen facultades y relación con todas las actividades de participación ciudadana en el estado.

Para el próximo año el Impepac solicitó un presupuesto de más de 182 millones 497 mil pesos, en base al cronograma de actividades, aunque el Ejecutivo lo modificó quedando en un poco más de 158 millones 637 mil pesos, casi 24 millones menos de lo requerido, lo cual fue entregado al Poder Legislativo para su análisis y aprobación.

Dentro de este análisis, el Impepac tuvo la oportunidad (la semana pasada) de exponer cómo van a utilizar los recursos para el próximo año, por ejemplo, para organizar cualquier ejercicio de participación ciudadana que se requiera, así como para cubrir parte de los adeudos que se han generado este año y no han podido enfrentar por la insuficiencia presupuestal que han padecido. Y es que, de acuerdo a la columna de Daniel Martínez en El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla titulada, “El dinero para la democracia”, las y los parlamentarios locales presentaron la semana pasada reformas constitucionales que “cargarán el trabajo y el gasto que debería hacerse en la democracia morelense”, como es la revocación de mandato estatal y la creación de la defensoría de oficio en materia electoral que atendería a grupos vulnerables que requieran de la defensa a sus derechos frente a la autoridad jurisdiccional, que de aprobarse estarán a cargo de las autoridades comiciales, administrativas y jurisdiccionales. “Nosotros tenemos que trabajar de la mano con el Legislativo y el Legislativo tiene mucho trabajo para hacer en ese sentido y si nosotros no tenemos los recursos evidentemente no los podremos acompañar, lo cual sería una lástima porque al final de cuentas los afectados son la ciudadanía”.

Gally Jordá adelantó que pese a estar a escasas semanas de culminar el año seguirán insistiendo en recibir los 15 millones de pesos restantes por la ampliación presupuestal solicitada desde inicios de 2021; informó que en próximos días presentarán un nuevo recursos de impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), toda vez que necesitan los recursos para el pago de deudas y también para la organización de la Consulta sobre la Idoneidad de las Acciones Afirmativas en Materia Indígena, que deberá efectuarse 15 días posteriores al término del proceso electoral 2020-2021 por mandato de la misma TEPJF.









