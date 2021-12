Es chatarra el 30 por ciento del transporte público

El secretario de Movilidad y Transportes, Víctor Mercado Salgado, comentó que han detectado que al menos 30 por ciento de las unidades del servicio público, de las seis mil rutas existentes, están en mal estado; el 60 por ciento presentan, además, mal estado el interior, por lo que no son aptas para los ciudadanos.

Dijo que los concesionarios cuentan con la posibilidad de atender las observaciones hechas y así resarcir los desperfectos de las unidades, por ejemplo el deterioro de las llantas.

Y es que luego del aumento de dos pesos a la tarifa mínima, Mercado Salgado consideró que los transportistas sí tienen dinero para cumplir con las condiciones óptimas de todas las unidades del servicio de pasaje coletivo.

Asimismo, mencionó que la Revista Mecánica no ha concluido y por el momento no se puede decir en qué porcentaje total las unidades de las diferentes rutas pueden circular o atender los daños que presentan, pero al cierre de este mes se contará con la información exacta para hacer las observaciones correspondientes.

Refirió que al momento únicamente terminaron con la Federación y continúan con Rutas Unidas, pero todas las agrupaciones cuentan con 30 días para atender los puntos críticos, tales como llantas lisas, asientos rotos o en mal estado, parabrisas estrellados, vestiduras deshechas, entre otras características que tienen que ver con la seguridad de los usuarios, razón por la cual es importante atenderlo en tiempo pues de lo contrario no podrán circular.

“Les hemos dejado muy en claro que si esas unidades, que hoy se ha detectado llega en un 30 por ciento, no son reparadas, no podrán circular definitivamente, y si no las reparan no podrán trabajar y salir a las calles”.

Advirtió que no sirve la excusa de que no cuentan con recursos para hacer las reparaciones, porque recientemente se les aprobó un aumento en la tarifa de dos pesos, con el compromiso de que sus unidades deberían estar en buen estado para dar la seguridad a los pasajeros. "No es posible que digan que no pueden arreglarse porque los ciudadanos aceptaron un aumento en la tarifa”.